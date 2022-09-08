В Саудовской Аравии открывают уникальный отель, высеченный в скале посреди пустыни

Архитектор уникального сооружения – Жан Нувель, создавший Башню Абгар в Барселоне и Лувр в Абу-Даби

В Саудовской Аравии хотят привлекать туристов, как и соседние ОАЭ, тем более, что кроме Мекки и Эль-Рияда в стране есть, что показать. Деньги саудиты решили вложить с размахом и построить уникальный скальный отель посреди пустыни Аль-Ула. Об это пишет Hospitality Design.

Проектировать и строить отель Шараан пригласили известнейшего архитектора Жана Нувеля, который уже давно воздвигает свои грандиозные здания в Европе и на Аравийском полуострове.

Отель на курорте Шараан в десяти часах езды от Эль-Рияда разместится в уникальном месте. В долине Аль Ула, которую также называют музеем под открытым небом, находится старинный скальный город Мадаин-Салих (Хегра), построенный, а точнее, вырубленный в скалах набатейцами более двух тысяч лет назад. И внесенный в список наследия ЮНЕСКО.

[ + – ] Пещерный город Хегра в долине Аль-Ула Фото: Скриншот

Именно этот пещерный город и уникальные скальные образования и вдохновили Жана Нувеля на создание роскошного отеля, выдолбленного в скале.

Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design

Сохранение уникального ландшафта и многовекового наследия региона было первостепенной задачей для Нувеля и его команды.

Они изучали, как набатейцы вырезали свои гробницы и дворцы прямо в скалах из песчаника и следовали 2000-летнему опыту.

"Я почувствовал, что любое здание, не связанное со скалами, будет выглядеть инородно и только мешать. Я хотел волновать, но в поэтическом и философском смысле", — рассказал Нувель.

Фото: Hospitality Design

Курорт будет состоять из 40 гостевых люксов, трех вилл и 14 частных павильонов. Здесь будет бассейн, высеченный в скалах и скоростной лифт, который будет возносить гостей на вершину скалы сквозь слои геологических пластов.

[ + – ] Скоростной лифт в отеле Шараан Фото: Hospitality Design

Солнечный свет будет играть важную роль: он будет проникать сквозь резные проемы и тонкие занавеси, вдохновленные традиционными аравийскими шатрами.

Особенным будет и идеально-круглый внутренний дворик с фазами луны.

Откроют уникальный скальный отель уже в следующем, 2023 году.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии решили построить уникальный горизонтальный небоскреб, уже получивший название "Зеркальная стена".