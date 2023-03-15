Декілька тижнів носив у кишені: в Австралії чоловік ледь не "втратив" джекпот $26 млн

Щасливчиком виявився мешканець Західної Австралії. Переможець лотереї Powerball розповів, що купив щасливий квиток за кілька годин до розіграшу, а потім просто забув про нього.

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В Австралії чоловік купив лотерейний квиток у торговій точці міста Беннет-Спрінгс, і кілька тижнів не знав про свій приз. Сума виграшу становила 26 мільйонів доларів. Про це повідомляє Casino.org.

Через два тижні він знову прийшов у магазин і почув, як люди говорили про нового власника джекпоту Powerball. Після цього чоловік перевірив цифри у своєму квитку та зрозумів, що він є переможцем останнього розіграшу. Його виграш становив майже 26,5 мільйонів доларів. Переможцям лотереї в Австралії, як правило, дають 12 місяців на отримання своїх виграшів, хоча через COVID-19 цей термін було продовжено.

Проте, чоловік не збирається кардинально змінювати свій спосіб життя через велику суму грошей. Він і його родина відсвяткували цю подію вечерею з рибою та смаженою картоплею. Крім того, він планує вирушити в подорож і подивитися на світ, але вже в бізнес-класі.

В Австралії, як правило, дають 12 місяців на отримання своїх виграшів, хоча через COVID-19 цей термін було продовжено Фото: CNN

Цей чоловік не єдиний великий переможець лотереї в Австралії за останній час. Чоловік і дружина з австралійського міста Дапто виграли 2 мільйони доларів завдяки тому, що придбали два однакові лотерейні квитки. Жінка зізналася, що закричала, коли дізналася про свій перший виграш, а коли чоловік повідомив, що вони подвоїли свій виграш, вона майже знепритомніла. Кожен із них приніс по мільйону доларів.

Раніше Фокус писав, що в Канаді сім'я виграла джекпот у лотереї, але не змогла отримати свій приз, оскільки запізнилася з пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.

Також повідомлялося, що у США переможцю Powerball виплатили менше 50% від виграних $2 млрд. Американець Едвін Кастро міг отримати всю суму повністю, проте це розтяглося б на 30 щорічних платежів. Тому чоловік вибрав інший варіант, але після вирахування всіх податків йому дісталося $997,6 млн.