Чоловік хотів вибачитися перед дружиною, але зірвав два дваджекпоти на 2 млн доларів

Австралійка протягом тридцяти років купувала лотерейний квиток із однаковими цифрами та вірила у свій успіх. Цього разу сімейна пара придбала одразу два такі квитки. Кожен із них приніс по мільйону доларів.

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Чоловік та дружина з австралійського міста Дапто виграли 2 мільйони доларів завдяки тому, що чоловік придбав два однакові лотерейні квитки Monday Lotto для своєї дружини. Про це повідомляє Daily mail.

Чоловік сильно засмутив свою дружину, забувши купити квиток для попереднього розіграшу лотереї. Щоб виправити свою помилку, цього разу він придбав одразу два квитки з тими самими номерами, якими його обраниця грала десятки років.

"Моя дружина грала з цими номерами майже три десятиліття і завжди говорила, що одного разу вони будуть розіграні. Вранці вона викреслювала номер за номером у своєму квитку, і коли ми зрозуміли, що виграли 1 мільйон доларів, я подумав, що маю розповісти їй про другий такий самий квиток", — розповів чоловік.

Жінка зізналася, що закричала, коли дізналася про свій перший виграш, а коли чоловік повідомив, що вони подвоїли свій виграш, вона майже знепритомніла.

Пара хоче витратити свій виграш на свою сім'ю, включаючи придбання будинку для своїх дочок Фото: Oz lotto

Новоспечені мільйонери хочуть витратити свій виграш на свою сім'ю, включаючи придбання будинку для своїх дочок, допомогу онукам і потім вирушити у відпустку.

"Нам не потрібно багато чого для щастя. Я можу купити дочці будинок, забезпечити дітей та онуків на майбутнє. Як тільки ми це зробимо, тоді зможемо насолоджуватися всім, що залишиться. Я хотіла б подорожувати Австралією і побачити всі куточки нашої країни, які раніше не бачила", — сказала дружина.

Раніше Фокус писав, що у США переможцю Powerball виплатили менше 50% від виграних $2 млрд. Американець Едвін Кастро міг отримати всю суму цілком, проте це розтягнулося б на 30 щорічних платежів. Тому чоловік вибрав інший варіант, але після вирахування всіх податків йому дісталося $997,6 млн.

Також повідомлялося, що в Канаді сім'я виграла джекпот у лотереї, але не змогла отримати свого призу, оскільки запізнилася з пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.