Мужчина хотел извиниться перед женой, но сорвал два дваджекпота на 2 млн долларов

Австралийка на протяжении тридцати лет покупала лотерейный билет с одинаковыми цифрами и верила в свой успех. На этот раз семейная пара приобрела сразу два таких билета. Каждый из них принес по миллиону долларов.

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Муж и жена из австралийского города Дапто выиграли 2 миллиона долларов благодаря тому, что мужчина приобрел два одинаковых лотерейных билета Monday Lotto для своей супруги. Об этом сообщает Daily mail.

Мужчина сильно расстроил свою жену, забыв купить билет для предыдущего розыгрыша лотереи. Чтобы исправить свою ошибку, на этот раз он приобрел сразу два билета с теми же номерами, которыми его избранница играла десятки лет.

"Моя жена играла с этими номерами почти три десятилетия и всегда говорила, что однажды они будут разыграны. Утром она вычеркивала номер за номером в своем билете, и когда мы поняли, что выиграли 1 миллион долларов, я подумал, что должен рассказать ей о втором таком же билете", — рассказал мужчина.

Женщина призналась, что закричала, когда узнала о своем первом выигрыше, а когда муж сообщил, что они удвоили свой выигрыш, она почти потеряла сознание.

Пара хочет потратить свой выигрыш на свою семью, включая приобретение дома для своих дочерей Фото: Oz lotto

Новоиспеченные миллионеры хотят потратить свой выигрыш на свою семью, включая приобретение дома для своих дочерей, помощь внукам и затем отправиться в отпуск.

"Нам не нужно многого для счастья. Я могу купить дочери дом, обеспечить детей и внуков на будущее. Как только мы это сделаем, тогда сможем наслаждаться всем, что останется. Я бы хотела путешествовать по Австралии и увидеть все уголки нашей страны, которые раньше не видела", — сказала жена.

Ранее Фокус писал, что в США победителю Powerball выплатили меньше 50% от выигранных $2 млрд. Американец Эдвин Кастро мог получить всю сумму целиком, однако это растянулось бы на 30 ежегодных платежей. Поэтому мужчина выбрал другой вариант, но после вычета всех налогов ему досталось $997,6 млн.

Также сообщалось, что в Канаде семья выиграла джекпот в лотерее, но не смогла получить свой приз, поскольку опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.