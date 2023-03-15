Несколько недель носил в кармане: в Австралии мужчина едва не "потерял" джекпот в $26 млн

Счастливчиком оказался житель Западной Австралии. Победитель лотереи Powerball рассказал, что купил счастливый билет всего за несколько часов до розыгрыша, а затем просто забыл о нем.

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В Австралии мужчина купил лотерейный билет в торговой точке города Беннет-Спрингс, и несколько недель не знал о своем призе. Сумма выигрыша составила 26 миллионов долларов. Об этом сообщает Casino.org.

Спустя две недели он снова пришел в магазин и услышал, как люди говорили о новом владельце джекпота Powerball. После этого мужчина проверил цифры в своем билете и понял, что он является победителем последнего розыгрыша. Его выигрыш составил почти 26,5 миллиона долларов. Победителям лотереи в Австралии, как правило, дают 12 месяцев на получение своих выигрышей, хотя из-за COVID-19 этот срок был продлен.

Тем не менее, мужчина не собирается кардинально менять свой образ жизни из-за крупной суммы денег. Он и его семья отметили это событие ужином с рыбой и жареным картофелем. Кроме того, он планирует отправиться в путешествие и посмотреть мир, но уже в бизнес-классе.

В Австралии, как правило, дают 12 месяцев на получение своих выигрышей, хотя из-за COVID-19 этот срок был продлен Фото: CNN

Этот мужчина не единственный крупный победитель лотереи в Австралии за последнее время. Муж и жена из австралийского города Дапто выиграли 2 миллиона долларов благодаря тому, что приобрели два одинаковых лотерейных билета. Женщина призналась, что закричала, когда узнала о своем первом выигрыше, а когда супруг сообщил, что они удвоили свой выигрыш, она почти потеряла сознание. Каждый из них принес по миллиону долларов.

Ранее Фокус писал, что в Канаде семья выиграла джекпот в лотерее, но не смогла получить свой приз, поскольку опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.

Также сообщалось, что в США победителю Powerball выплатили меньше 50% от выигранных $2 млрд. Американец Эдвин Кастро мог получить всю сумму целиком, однако это растянулось бы на 30 ежегодных платежей. Поэтому мужчина выбрал другой вариант, но после вычета всех налогов ему досталось $997,6 млн.