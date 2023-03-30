В Великобритании женщина судится с национальной лотереей: на кону миллион (фото)

Из-за технической проблемы британка Джоан Паркер-Греннан дважды победила в лотерее Instant Win. Теперь женщина и оператор национальной лотереи Camelot оспаривают в суде сумму, которую составит приз.

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Джоан Паркер-Греннан из Бостона, Линкольншир, подала в суд на Camelot, утверждая, что оператор лотереи "обязан" выплатить ей приз в размере £1 млн. Об этом сообщает BBC News.

Британка смогла победить во время онлайн игры Instant Win, в которую играла в 2015 году. На экране миссис Паркер-Греннан высветились два номера с призом в £10, а также два других совпавших номера с призом в £1 млн. Теперь она хочет получить шестизначную сумму.

Camelot оспаривает претензии женщины и утверждает, что обязан выплатить только 10 фунтов стерлингов. Представители компании заявили, что это произошло из-за "технической проблемы", которая привела к появлению на экране "различных графических анимаций".

Во время слушания в адвокаты рассказали судье, что 25 августа 2015 года миссис Паркер-Греннан приобрела билет игры Instant Win за 5 фунтов стерлингов. По их словам, суть игры заключалась в том, что если номер в разделе "Ваши номера" совпадает с номером в разделе выигрышных номеров, то два совпадающих номера становятся белыми.

Camelot оспаривает претензии женщины и утверждает, что обязан выплатить только 10 фунтов стерлингов Фото: casino.org

Компания Camelot утверждает, что в тот момент, когда женщина купила билет, ее компьютерная система предопределила, что ее приз составит 10 фунтов стерлингов. Но между 25 и 26 августа возникла техническая проблема, в результате которой на экранах некоторых игроков отображались "различные графические анимации". Адвокаты рассказали суду, что из-за этого появились два других совпавших номера с призом в £1 млн.

Барристер Филип Хинкс, возглавлявший юридическую команду Camelot, утверждал, что оператор обязан выплатить только результат выигрыша, предопределенный компьютерной системой.

Судья назвал дело интересным и сказал, что намерен вынести решение в ближайшем будущем.

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