Редкая находка: женщина купила обручальное кольцо за 1 фунт стерлингов (видео)

Элли Пейдж поделилась видео, в котором рассказала историю о том как ей удалось заполучить украшение. Ролик набрал более 3,4 миллиона просмотров в TikTok.

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Элли Пейдж, работающая в сфере маркетинга, купила обручальное кольцо за 1 фунт стерлингов. Украшение оставила незнакомая ей женщина и оно может стоить больших денег. Об этом рассказывает The Mirror.

Девушка, у которой более 30 000 подписчиков в TikTok, рассказала, что она наткнулась на "удивительную" находку в одном из благотворительных магазинов.

В видео, которое набрало более 3,4 миллиона просмотров, Элли говорит, что она не знает истинной стоимости украшения.

"У вас есть безумное чувство, что вам нужно зайти в ваш любимый благотворительный магазин, так как вы думаете, что найдете что-то удивительное. Когда вы заходите, там сидит женщина, которая говорит, что это ее обручальное кольцо, и оно ей не надо. Она не хочет никаких денег от его продажи, просто не хочет иметь ничего общего с человеком, который его подарил", — рассказывает британка.

Продавщица еще раз переспрашивает является ли ее решение окончательным на, что женщина отвечает, что желает, чтобы кольцо продали за 1 фунт стерлингов и хочет, чтобы у кого то был "счастливый день". Элли, которая слышала этот разговор, решила купить украшение.

"Я куплю. Продайте это за фунт, и я куплю это прямо сейчас. Я купила его за 1 фунт, и теперь я владею обручальным кольцом этой женщины. Я не могу его оценить, потому что прямо сейчас банковские каникулы. Я понятия не имеете, сколько оно стоит. Пока это большая тайна, но я точно знаю, что у меня теперь есть очень красивое кольцо", — говорит девушка в видео.

После того как Элли поделилась своим видео, ролик собрал более 800 комментариев, в которых люди признавались, что "невероятно завидуют" ее выгодной покупке.

"Это на самом деле так здорово, что вселенная дарит тебе благословение. Надеюсь, ты получишь за него целое состояние", — написал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании женщина судится с национальной лотереей. Из-за технической проблемы британка Джоан Паркер-Греннан дважды победила в лотерее Instant Win. Теперь женщина и оператор национальной лотереи Camelot оспаривают в суде сумму, которую составит приз.

Также сообщалось, что британка провернула преступную аферу более 1000 раз. Нариндер Каур обменивала украденные в магазинах вещи на наличные средства, "заработав" таким преступным способом более 500 000 фунтов стерлингов (22 млн гривен).