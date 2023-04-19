"Я просто стара бабуся": жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи

Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно. Жінка накричала на дітей, після чого пішла з роботи. Дізнавшись про цей випадок, люди вирішили підтримати її й зібрати гроші на безтурботну старість.

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Джекі Міллер працювала водієм шкільного автобуса, коли зірвалася та накричала на некерованих учнів. Інцидент записали на відео, після чого жінка звільнилася з роботи. Про це розповідає Yahoo News.

Відеозапис, на якому Міллер кричить на групу учнів в автобусі минулого місяця, став вірусним. Жінка розповіла, що діти поводилися агресивно з тієї хвилини, як тільки сіли в автобус, а одна учениця нібито розприскала духи, які викликали приступ астми.

"Мені довелося зупинити автобус, взяти інгалятор і спробувати змусити легені знову розкритися. Я попросила всіх дітей відкрити усі вікна. Вони це знають", — сказала Міллер раніше в інтерв'ю WKYC.

Жінка зазначила, що група учнів у її автобусі часто поводилася агресивно і вона просто більше не могла терпіти цього.

Жінка розповіла, що група учнів у її автобусі часто поводилася агресивно, і вона просто більше не могла терпіти це Фото: Yahoo.News

"Чорт забирай, скільки ще я мушу терпіти? Мені набридло все це. Я покінчу з цим. Я збираюся почати надирати деяким із вас дупи. Ви чуєте мене?", — каже Міллер в одному з моментів двохвилинного ролика.

Після того, як відео поширилося в соціальних мережах, люди вирішили підтримати жінку, зібравши їй гроші на безтурботну старість. Вони наголосили на сторінці збору коштів, що рівень неповаги з боку деяких учнів дратує, і вони співчувають старенькій жінці.

Один з жителів Огайо (США), Джефф Гроб, відкрив сторінку для збору коштів на GoFundMe для водія автобуса, щоб віддячити її за всі роки відданої роботи. Станом на неділю 16 квітня було зібрано понад $116 тисяч.

"Я ніхто. Я просто маленька стара бабуся-водій автобуса, і ці люди роблять таке для мене. Це просто приголомшливо", — подякувала людям за допомогу Джекі Міллер.

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