"Я просто старая бабушка": накричавшая на неуправляемых детей женщина уволилась с работы

Джеки Миллер, водитель школьного автобуса, рассказала, что группа учеников часто вела себя агрессивно. Женщина накричала на детей, после чего ушла с работы. Узнав об этом случае люди решили поддержать ее и собрать деньги на беззаботную старость.

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Джеки Миллер работала водителем школьного автобуса, когда сорвалась и накричала на неуправляемых учеников. Инцидент записали на видео после чего женщина уволилась с работы. Об этом рассказывает Yahoo News.

Видеозапись, на которой Миллер кричит на группу учеников в автобусе в прошлом месяце, стала вирусной. Женщина рассказала, что дети вели себя агрессивно с той минуты, как только сели в автобус, а одна ученица якобы распылила духи, которые вызвали у нее приступ астмы.

"Мне пришлось остановить автобус, взять ингалятор и попытаться заставить легкие снова раскрыться. Я попросила всех детей открыть все окна. Они это знают", — сказала Миллер ранее в интервью WKYC.

Женщина отметила, что группа учеников в ее автобусе часто вела себя агрессивно и она просто больше не могла терпеть это.

Женщина рассказала, что группа учеников в ее автобусе часто вела себя агрессивно, и она просто больше не могла терпеть это Фото: Yahoo.News

"Черт возьми, сколько еще я должна терпеть? Мне надоело все это. Я покончу с этим. Я собираюсь начать надирать некоторым из вас задницы. Вы слышите меня?", — говорит Миллер в одном из моментов двухминутного ролика.

После того как видео распространилось в социальных сетях, люди решили поддержать женщину, собрав ей деньги на беззаботную старость. Они отметили на странице сбора средств, что уровень неуважения со стороны некоторых учеников раздражает, и они сочувствуют старушке.

Один из жителей Огайо (США), Джефф Гроб, открыл страницу GoFundMe для водителя автобуса, чтобы отблагодарить ее за все годы преданной работы. По состоянию на воскресенье 16 апреля было собрано более $116 000.

"Я никто. Я просто маленькая старая бабушка-водитель автобуса, и эти люди делают такое для меня. Это просто потрясающе", — поблагодарила людей за помощь Джеки Миллер.

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