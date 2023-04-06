В США 5-летняя девочка взяла телефон мамы и потратила огромную сумму денег в интернете

Американка Джессика Нуньес не понимает, как ее ребенок смог найти нужные товары на Amazon. Однако любопытно, что еще за день до оформления заказа ее дочь говорила об этом.

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Джессика Нуньес из Массачусетса (США) позволила своей 5-летней дочери Лиле играть с телефоном во время поездки в машине. Девочка сделала заказ на Amazon, купив детские мотоциклы и ковбойские сапоги стоимостью почти 4 000 долларов. Об этом сообщает UPI.

Американка сообщила, что изначально думала, что ее дочь Лила играет на телефоне, но оказалось, что ребенок потратил 3 922 доллара на покупку различных предметов. Среди них были 5 розовых мотоциклов для езды по бездорожью детских размеров, 5 синих таких же мотоциклов, 10 пар женских ковбойских сапог седьмого размера и детский джип с батарейным питанием.

Женщина пытается вернуть все купленные вещи Фото: WAFB

Джессике удалось отменить заказы на ботинки и половину велосипедов. Но оставшиеся товары были доставлены к ее дому. Женщина не понимает, как ее ребенок смог найти нужные товары на Amazon. Однако любопытно, что еще за день до оформления заказа ее дочь говорила об этом.

"Там был мальчик постарше с таким мотоциклом и Лила была опустошена, потому что она была слишком мала, чтобы кататься на нем. Я не понимаю, как она нашла именно этот товар", — рассказала мама девочки.

В настоящее время женщина пытается вернуть все купленные вещи.

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