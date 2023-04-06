У США 5-річна дівчинка взяла телефон мами та витратила величезну суму грошей в інтернеті

Американка Джесіка Нуньєс не розуміє, як її дитина змогла знайти потрібні товари на Amazon. Однак цікаво, що ще за день до оформлення замовлення її дочка говорила про це.

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Джессіка Нуньєс із Массачусетсу (США) дозволила своїй 5-річній дочці Лілє грати з телефоном під час поїздки в машині. Дівчинка зробила замовлення на Amazon, купивши дитячі мотоцикли та ковбойські чоботи вартістю майже 4 000 доларів. Про це повідомляє UPI.

Американка повідомила, що спочатку думала, що її дочка Ліла грає на телефоні, але виявилося, що дитина витратила 3 922 долари на купівлю різних предметів. Серед них були 5 рожевих мотоциклів для їзди бездоріжжям дитячих розмірів, 5 синіх таких же мотоциклів, 10 пар жіночих ковбойських чобіт сьомого розміру та дитячий джип на батарейках.

Жінка намагається повернути всі куплені речі Фото: WAFB

Джесіці вдалося скасувати замовлення на черевики та половину велосипедів. Але товари, що залишилися, були доставлені до її будинку. Жінка не розуміє, як її дитина змогла знайти потрібні товари на Amazon. Однак цікаво, що ще за день до оформлення замовлення її дочка говорила про це.

"Там був старший хлопчик з таким мотоциклом і Ліла була спустошена, тому що вона була надто мала, щоб кататися на ньому. Я не розумію, як вона знайшла саме цей товар", — розповіла мама дівчинки.

Тепер жінка намагається повернути всі куплені речі.

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Також повідомлялося, що у Великій Британії батько 16 дітей хотів інсценувати свою смерть. Британець Кіт Макдональд зізнався, що вперше став батьком 15 років. Коли йому виповнилося 20 років, він уже був батьком 6 дітей. Діти коштували платникам податків країни 2 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді соціальних виплат, оскільки чоловік ніде не працював.