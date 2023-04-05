"Сприйняв погано": у США блогер знімав пранк із незнайомцем, який вистрілив у нього

Молодий американець Таннер Кук кілька днів боровся за своє життя в реанімації після того, як незнайомий чоловік вистрілив йому в живіт. Хлопчику довелося приймати сильні ліки, щоб упоратися з болем.

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21-річний блогер Таннер Кук записував розіграш для свого каналу на YouTube у торговому центрі Dulles Town Center, штат Вірджинія (США), коли незнайомець, якого він знімав, розлютився і вистрілив йому в живіт. Про це повідомляє The Insider.

Американець потрапив до реанімації після того, як куля пробила йому печінку. Він залишається у лікарні після операції. Батько хлопця, Джерамі Кук, розповів, що під час операції у його сина було видалено жовчний міхур, і що хлопчику довелося приймати сильні ліки, щоб упоратися з болем.

"Сталося так, що незнайомець образився і вирішив вистрілити в мого сина, тому що був ображений тим, що робив мій хлопчик. Занадто багато людей ображаються, не важливо справедливо чи ні, а потім виходять з-під контролю. Це просто огидно та жахливо. Як люди можуть думати, що у світі, в якому ми живемо, якщо ти скривджений, це дає тобі право стріляти", — розповів Джерамі Кук.

Таннер та його друг записували відео розіграшу біля Cheesecake Factory у фудкорті торгового центру Dulles Town Center, коли підозрюваний, Алан Колі, імовірно дістав напівавтоматичний пістолет і вистрілив у нього. Поліція затримала того, хто стріляв у неділю 2 квітня у зв'язку з інцидентом.

Алан Колі, ймовірно, дістав напівавтоматичний пістолет і вистрілив у підлітка Фото: Loudoun County Sheriff's Office

Детектив, який займається цією справою, заявив, що в розіграші було використано Google translate, і Кук ставив чоловікові питання і тримав телефон у його обличчя, а той "не оцінив цього".

Таннер Кук переніс операцію після перестрілки й заявив, що він розігрував жарт над Коулі для свого YouTube-каналу Classified Goons, на якому понад 40 тисяч підписників. Пранк був знятий на відео одним із друзів Кука і тепер ці кадри будуть використані прокурорами як докази під час суду. Блогер заявив, що не має наміру припиняти розігрувати незнайомців на своєму каналі.

Раніше Фокус писав, що в Австралії чоловік залишився паралізованим після того, як чхнув. Чоловік провів пів року у лікарні та на реабілітації. Після травми минуло вже понад рік, але він все ще не може навіть стояти.

Також повідомлялося, що в США підліток пережив 4 колапси легень. Американець Дрейвен Хетфілд вважав, що куріння вейпу просто модна тенденція, доки вперше не потрапив до лікарні 2021 року. Підліток пережив чотири колапси легень і продовжує відчувати біль.