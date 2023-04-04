"Предчував": в Австралії чоловік залишився паралізованим після того, як чхнув (фото)

Чоловік провів пів року у лікарні та на реабілітації. Після травми минуло вже понад рік, але він все ще не може навіть стояти.

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34-річна Кірсті Броннер із Сіднея повідомила про те, що почула гучний звук із ванної й знайшла свого партнера непритомним на підлозі їхнього будинку в Австралії. Інцидент трапився 2 січня минулого року. Про це повідомляє The Mirror.

За її словами, чоловік знепритомнів після того, як чхнув і вдарився шиєю при падінні.

"Я вбігла в будинок і побачила його непритомним на підлозі. Він ударився шиєю об лавку в нашій ванній кімнаті й вивихнув її, що призвело до пошкодження спинного мозку", — розповіла австралійка.

Через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, жінці не дозволили відвідати лікарню, тому їй довелося чекати на свіжу інформацію про стан її партнера після шестигодинної операції.

"Вони зателефонували й сказали, що у нього вивих шиї від удару об лавку. Ступінь пошкодження спинного мозку буде відомий лише після операції та аналізів", — згадує жінка.

Чоловік, який побажав залишитися невідомим, провів наступні півроку у лікарні та на реабілітації Фото: brit

Австралійка стверджує, що її коханий за день до того, як сталася травма, говорив про передчуття, пов'язане з тим, що "насувається щось погане".

Чоловік, який побажав не називати своє ім'я, провів наступні пів року в лікарні та на реабілітації, тоді як Кірсті сама дбала про їхніх чотирьох дітей. Після травми минуло понад рік, але він все ще не може навіть стояти.

Раніше Фокус писав, що у США медсестра дізналася про свою вагітність під час пологів. Американка Шелбі Бентлі стверджує, що під час вагітності все було нормально, попри те, що вона трохи додала у вазі.

Також повідомлялося, що у Великій Британії у жінки виявили рідкісну хворобу "живої статуї". Карен Лонг розповіла, що все почалося після того, як вона впала і вдарилася обличчям об твердий бетон у 2013 році. Після перебування у лікарні невролог поставив їй діагноз "синдром жорсткої людини". Це захворювання зустрічається у 1 із 200 000 осіб у Великій Британії.