Боїться залишати будинок: у Великій Британії у жінки виявили рідкісну хворобу "живої статуї"

Карен Лонг розповіла, що все почалося після того, як вона впала і вдарилася обличчям об твердий бетон у 2013 році. Після перебування у лікарні невролог поставив їй діагноз "синдром жорсткої людини". Це захворювання зустрічається у 1 із 200 000 осіб у Великій Британії.

Related video

Карен Лонг із міста Ромсі (Гемпшир, Англія) боїться виходити з дому через рідкісну хворобу "живої статуї". Жінка практично не контролює рефлекси свого тіла. Про це повідомляє The Mirror.

Британка розповіла про своє рідкісне захворювання, при якому її тіло зводить судома. Блогерка, яка працює на півставки, каже, що все почалося після того, як вона впала і вдарилася обличчям об твердий бетон у 2013 році. Протягом наступних двох років її стан погіршувався, і невдовзі Карен була терміново доставлена до Королівської лікарні Гемпширу після того, як її ноги почали "безконтрольно тремтіти" протягом години.

Жінка розповіла, що коли вона прокинулася, то її ноги почали тремтіти, викликавши біль. Карен не могла контролювати рухи свого тіла від талії й нижче, і думала, що має неепілептичний напад. Болючі відчуття викликали нудоту і навіть змусили її заплакати.

"Це був найстрашніший момент у моєму житті. Я й не підозрювала, що відбувається. Ніхто не міг сказати мені, чому це відбувається зі мною", — розповіла дівчина.

Жінка розповіла, що коли вона прокинулася, то її ноги почали тремтіти, викликаючи біль. Фото: колаж Фокус

Після першого падіння Карен почала помічати закономірність і виявила, що кожного разу, коли вона лякається, її сідниці напружуються, а потім слідує негайне падіння на землю. Якщо вона почує звуковий сигнал автомобіля або щось голосно впаде, вона вже знає, що станеться далі. У зв'язку із цим жінка намагається не виходити з дому.

Британка неодноразово зверталася за медичною допомогою. Вона пройшла МРТ та відвідала мануального терапевта, проте лікарі стверджували, що корінь проблеми полягає у її тривожності. У серпні 2015 року невролог поставив діагноз "синдром твердої людини". Це захворювання, яке прогресує та вражає нервову систему, включно головний та спинний мозок. За даними CPD Online College, це захворювання зустрічається у 1 із 200 000 осіб у Великій Британії. Середня очікувана тривалість життя у хворих становить від шести до 28 років з початку захворювання.

Видання зазначає, що зараз Карен зосереджена на тому, щоб максимально використати час, що залишився в неї, зі своїм партнером Енді й сином.

Раніше Фокус писав, що британка переплутала статую на вокзалі із замерзлою людиною. Емма Обан їхала поїздом, що проходить через Уокінг, Суррей, коли помітила покритого снігом чоловіка. Жінка одразу зв'язалася із співробітниками залізничної компанії, які розповіли їй, що це скульптура.

Також повідомлялося, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям та вмінню вибирати правильний час для їх вживання.