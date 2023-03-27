"Ніколи не зашкодить": британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід

Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям та вмінню вибирати правильний час для їх вживання.

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108-річна мешканка Великобританії Мері Енн Кліфтон відсвяткувала свій черговий день народження та поділилася секретом свого довголіття. Жінка вважає, що випивка в обід допомогла їй прожити так довго. Про це розповідає Evening Standart.

Багато друзів і родичів прибули в пансіонат для літніх "Foxbridge House" в графстві Кент, щоб привітати Мері Енн з її днем народження. Ця жінка має двох дітей, чотирьох онуків, десять правнуків та сім праправнуків. Адміністрація будинку для літніх людей влаштувала урочисте чаювання на честь довгожительки, на якому їй було вручено вітальну листівку від Короля Карла III.

Під час чайної церемонії Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, попросили розкрити секрет її довголіття. Жінка жартівливо відповіла, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям та вмінню вибирати правильний час для їх вживання. Британка також зазначила, що любить випивати по склянці в обід.

"Це (випивка) ніколи не завдавало мені шкоди", — сказала вона.

Жінка у день народження отримала вітальну листівку від короля Карла ІІІ.

Жінка завжди захоплювалася гарним одягом та працювала закрійницею в Лондоні. Згодом вона перейшла працювати до друкарні, якою володіла її мати. Кліфтон зустріла майбутнього чоловіка, коли їм було по 12 років і вони прожили разом все життя.

Раніше Фокус писав, що британка їсть раз на тиждень, щоб прогодувати шістьох кішок. Безробітна Ясемн Каптан п'є м'ятний чай, щоб угамувати голод. Жінка каже, що витрачає 60 із 69 фунтів щотижневої допомоги на своїх домашніх тварин.

Також повідомлялося, що британка зв'язала гачком двометрову копію Букінгемського палацу. 93-річна Маргарет Сімен з Кейстор-он-Сі в Норфолку прославилася і здобула негласний титул "королева в'язання", створюючи з ниток за допомогою гачка неймовірні роботи. Її останній шедевр – масивна двометрова копія Букінгемського палацу з вовняних ниток, яку вона витратила вісім місяців.