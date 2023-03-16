"Я не можу їх кинути": британка їсть раз на тиждень, щоб прогодувати шістьох кішок (фото)

Безробітна Ясемн Каптан п'є м'ятний чай, щоб угамувати голод. Жінка каже, що витрачає 60 із 69 фунтів щотижневої допомоги на своїх домашніх тварин.

Related video

46-річна Ясемн Каптан із Лондона голодує протягом року через те, що витрачає 60 із 69 фунтів щотижневої допомоги на своїх домашніх тварин після того, як хвороба змусила її покинути роботу. Про це повідомляє The Mirror.

Жінка їсть лише раз на тиждень, щоб мати достатньо грошей на корм своїх шести кішок. Британка п'є м'ятний чай, щоб угамувати голод. За її словами, вона сильно схудла останнім часом.

Ясемн Каптан стверджує, що ці тварини можуть допомогти їй у будь-яких життєвих труднощах. Вона витрачає 60 фунтів стерлінгів зі свого щотижневого довідника у 69 фунтів стерлінгів на своїх домашніх улюбленців.

Жінка також отримує щомісячну допомогу з непрацездатності у розмірі 400 фунтів стерлінгів через остеопороз. Проте вона змушена віддавати більшу частину цих грошей за оренду житла та комунальні послуги.

Жінка їсть лише раз на тиждень, щоб мати достатньо грошей на корм своїх шести кішок Фото: brit

"У мене немає зайвих грошей, але я не можу кинути своїх котів. Вони виросли разом зі мною, вони в мене з того часу, як були кошенятами", — поділилася Ясемн.

Остеопороз – це повільний процес руйнування кісткової тканини у організмі. Іншими словами, у хворого на остеопороз є великий ризик перелому.

Раніше Фокус писав, що в США жінка здала свого кота до притулку, тому що він був "занадто ласкавим". Вихованець на прізвисько Джеррі постраждав через те, що любив зустрічати господиню біля дверей і був "нав'язливим".

Також повідомлялося, що кішка Тейлор Свіфт увійшла до топ-3 найбагатших свійських тварин у світі. Олівія Бенсон, шотландська висловуха 33-річна американська співачка, 11-разова володарка найпрестижнішої музичної премії "Греммі", знімається в її кліпах, дорогій рекламі і збирає лайки в соцмережах.