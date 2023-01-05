Кішка Тейлор Свіфт увійшла в топ 3 найбагатших домашніх тварин у світі (фото, відео)

Кішка співачки знімається в її кліпах, дорогій рекламі та збирає лайки в соцмережах.

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Олівія Бенсон, шотландська висловуха кішка 33-річної американської співачки Тейлор Свіфт, 11-разової володарки найпрестижнішої музичної премії "Греммі", перебуває на третьому місці в списку найбагатших домашніх тварин у світі, поступаючись лише німецькій вівчарці на ім'я Гюнтер VI із Італії та зірці Instagram Налі, повідомляється у звіті All About Cats.

Ста ток, яка набирає мільйони лайків у соцмережі та знялася в кількох музичних кліпах Свіфт і рекламі, зараз оцінюється в $97 мільйонів.

Найбагатшою твариною у світі є Гюнтер VI, статки якого оцінюються в 500 мільйонів доларів. Німецька вівчарка належить корпорації Gunther Corporation, яка також керує майном і статком собаки. Корпорація інвестувала в нерухомість, зробивши Гюнтера VI супербагатим.

Нала — перша багачка серед кішок. Вона стала сенсацією в соціальних мережах після того, як її власники Варисірі Метачіттіфан і Шеннон Елліс опублікували її фотографії зі свого будинку в Лос-Анджелесі.

Нала, сіамська суміш таббі, має власний капітал у $100 мільйонів і була взята парою з притулку для тварин ще кошеням.

Олівія Бенсон накопичила свій статок, створивши лінію товарів, а також з'являючись у багатьох високобюджетних рекламних кампаніях разом зі Свіфт, у тому числі для промо дієтичної коли у 2014 році.

Кішка також фігурує в музичних кліпах Свіфт, у тому числі для Blank Space і Me!.

У 2020 році Свіфт опублікувала фотографію кішки, яка сидить із розсунутими ногами на дивані, на сторінці в Instagram, і вона набрала понад два мільйони лайків.

Бенсон, Нала та Гюнтер VI обійшли п'ятьох собак телеведучої Опри Вінфрі. Седі, Санні, Лорен, Лейла та Люк, які належать знаменитості, можуть похвалитися статком у $30 мільйонів. Серед інших чотирилапих товстосумів – померанський шпіц Jiffpom ($25 мільйонів), покійного Карла Лагерфельда Шупетт ($13 мільйонів) та собака покійної актриси Бетті Уайт, Понтіак ($5 мільйонів). доларів.

Нагадаємо, як мешкає кішка Шуппет після смерті Карла Лагерфельда.