Кішка Карла Лагерфельда Шупетт відсвяткувала 11-річчя на борту приватного літака (фото)

Шупетт з'явилася у Карла Лагерфельда в 2011 році.

Кішка бірманської породи Шупетт із неймовірно розкішною шерстю і блакитними очима відсвяткувала свій 11-й день народження з розмахом, якому можуть позаздрити далеко не найбідніші люди. На сторінці тварини в Instagram з'явилися фото, де вона позує на борту приватного літака, силкуючи на столі зі святковим пирогом і подарунками.

"З днем народження мене! Дякую @mypetagency за організацію цієї маленької вечірки, а також @ibcaviation за надання літака, який залишився на землі в Ле Бурже, уточнюю, на згадку про численні поїздки з татом. Дякую @karllagerfeld і @lucybalu за ці численні подарунки!!!" — йдеться у підписі.

Допис опубліковано колишньою економкою дизайнера Франсуазою Какот, яка стала опікуном кішки після його смерті. За інформацією ЗМІ, улюблениця Лагерфельда успадкувала його багатомільйонний статки і продовжує вести те розкішне життя, до якого її привчив господар.

Згідно з New York Times, ще за життя дизайнера за кішкою доглядали дві особисті покоївки. Вони розважали її та забезпечували бездоганний зовнішній вигляд, стежачи за здоров'ям її шерсті та очей, записували все, що відбувалося з кішкою, та за дев'ять місяців виписали 400 сторінок. Ці записи лягли в основу книги Шупетт "Private Life of a High-Flying Fashion Cat". У неї були свій охоронець, лікар і шеф-кухар. Шупетт подорожувала у спеціальному перенесенні від Louis Vuitton, їла з порцеляни Goyard, а її срібні миски та щітки возили у спеціальному футлярі, розробленому для неї Карлом.

Шупетт з'явилася у Лагерфельда в 2011 році, коли модель Батіст Джіабіконі попросив Карла доглянути її на час його від'їзду до батьків на різдвяні канікули. Дизайнер так прив'язався до тварини, що відмовився віддавати її назад.

Під час перельотів на приватному літаку, на вимогу Лагерфельда, кішка мала перебувати на колінах біля пілота.

За словами дизайнера, якби Шупетт була жінкою, він обмінявся клятвами вірності лише з нею.

Нагадаємо, смертельно хворий Лагерфельд вперше в історії не вийшов до гостей показу Chanel Couture весна-літо 2019 року, який відбувся в паризькому Гран-Палі. 19 лютого 2019 року він помер у лікарні в Нейї-сюр-Сен.