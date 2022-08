Кошка Карла Лагерфельда Шупетт отметила 11-летие на борту частного самолета (фото)

Шупетт появилась у Карла Лагерфельда в 2011 году.

Кошка бирманской породы Шупетт с невероятно роскошной шерстью и голубыми глазами отметила свой 11-ый день рождения с размахом, которому могут позавидовать далеко не самые бедные люди. На странице животного в Instagram появились фотографии, где она позирует на борту частного самолета, силя на столе с праздничным пирогом и подарками.

"С днем рождения меня! Спасибо @mypetagency за организацию этой маленькой вечеринки, а также @ibcaviation за предоставление самолета, который остался на земле в Ле Бурже, уточняю, в память о многочисленных поездках с папой. Спасибо @karllagerfeld и @lucybalu за эти многочисленные подарки!!!", – говорится в подписи.

Пост опубликован бывшей экономкой дизайнера Франсуазой Какот, которая стала опекуном кошки после его смерти. По информации СМИ, любимица Лагерфельда унаследовала его многомиллионное состояние и продолжает вести ту роскошную жизнь, к которой ее приучил хозяин.

Согласно New York Times, еще при жизни дизайнера за кошкой ухаживали две личные горничные. Они развлекали ее и обеспечивали безупречный внешний вид, следя за здоровьем ее шерсти и глаз, записывали все, что происходило с кошкой, и за девять месяцев исписали 400 страниц. Эти записи легли в основу книги Шупетт "The Private Life of a High-Flying Fashion Cat". У нее были свой телохранитель, врач и шеф-повар. Шупетт путешествовала в специальной переноске от Louis Vuitton, ела из фарфора Goyard, а ее серебряные миски и щетки возили в специальном футляре, разработанном для нее Карлом.

Шупетт появилась у Лагерфельда в 2011 году, когда модель Батист Джиабикони попросил Карла присмотреть за ней на время его отъезда к родителям на рождественские каникулы. Дизайнер так привязался к животному, что отказался отдавать его обратно.

Во время перелетов на частном самолете, по настоянию Лагерфельда, кошка должна была находиться на коленях у пилота.

По словам дизайнера, если бы Шупетт была женщиной, он обменялся клятвами верности только с ней.

Напомним, смертельно больной Лагерфельд впервые в истории не вышел к гостям показа Chanel Couture весна-лето 2019, который состоялся в парижском Гран-Пале. 19 февраля 2019 года он скончался в больнице в Нейи-сюр-Сен.