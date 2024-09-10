"Скучаю по тебе": кошка Шупетт "обратилась" к Лагерфельду в годовщину его дня рождения (фото)

Владелец Шупетт ушел из жизни в 2019 году. Его любимая кошка стала наследницей и продолжает жить роскошной жизнью.

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10 сентября 1933 года родился французский и немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, сегодня ему исполнился б 91 год. Его любимая кошка по кличке Шупетт, которая стала наследницей состояния модельера, в знаменательную дату "обратилась" к своему покойному хозяину, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

"Дорогой папа, в этот особенный день я думаю о всех наших моментах элегантности и нежности. Твой дух везде, в каждом уголке нашего дома и в моем сердце. Я скучаю по тебе каждый день, но я знаю, что ты все еще присматриваешь за мной. С днем рождения, папочка. С любовью, Шупетт", — говорится в "публикации" любимицы дизайнера.

Модельер Карл Лагерфельд

Как Шупетт попала к Карлу Лагерфельду

Бирманская кошка родилась 19 августа 2011 года. В 2011 году модель Батист Джиабикони во время поездки к родителям на Рождество оставил кошку наставнику и другу Лагерфельду. За это время мужчина привязался к милому животному, что попросил хозяина не забирать ее обратно.

Карл Лагерфельд со своей любимицей Шупетт

Шикарная жизнь Шупетт в доме Лагерфельда

У кошки был личный iPad. Она отправлялась с кутюрье на шоппинг и ела из фарфоровых мисок за одним столом с Карлом Лагерфельдом. У любимицы дизайнера был личный повар и телохранитель, который сопровождал ее на все мероприятия. В частном самолете дизайнера Шупетт занимала место на коленях у пилота. Ее переноской служила сумка Louis Vuitton, а косметичкой — футляр, лично разработанный хозяином. В ней лежали щетки для ухода и серебряная посуда.

Карл Лагерфельд и Шупетт

После смерти модельера забота о кошке легла на плечи бывшей домработницы дизайнера Франсуазы Касоте. У Карла Лагерфельда наследников у него не было. После его смерти в 2019 году по завещанию все финансы достались Шупетт, а это — колоссальная сумма, около 200 миллионов долларов. Сейчас животное проживает свои лучшие дни: она окружена заботой и ни в чем не нуждается.

Также Фокус писал о вражде Шупетт и Ким Кардашьян.