"Сумую за тобою": кішка Шупетт "звернулася" до Лагерфельда в річницю його дня народження (фото)

Власник Шупетт пішов із життя у 2019 році. Його улюблена кішка стала спадкоємицею і продовжує жити розкішним життям.

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10 вересня 1933 року народився французький і німецький дизайнер Карл Лагерфельд, сьогодні йому виповнився б 91 рік. Його улюблена кішка на прізвисько Шупетт, яка стала спадкоємицею статків модельєра, у знаменну дату "звернулася" до свого покійного господаря, опублікувавши відповідний пост в Instagram.

"Дорогий тату, в цей особливий день я думаю про всі наші моменти елегантності та ніжності. Твій дух скрізь, у кожному куточку нашого будинку і в моєму серці. Я сумую за тобою щодня, але я знаю, що ти все ще наглядаєш за мною. З днем народження, татку. З любов'ю, Шупетт", — йдеться в "публікації" улюблениці дизайнера.

Модельєр Карл Лагерфельд

Як Шупетт потрапила до Карла Лагерфельда

Бірманська кішка народилася 19 серпня 2011 року. У 2011 році модель Батіст Джіабіконі під час поїздки до батьків на Різдво залишив кішку наставнику і другу Лагерфельду. За цей час чоловік прив'язався до милої тварини, що попросив господаря не забирати її назад.

Карл Лагерфельд зі своєю улюбленицею Шупетт

Шикарне життя Шупетт у будинку Лагерфельда

У кішки був особистий iPad. Вона вирушала з кутюр'є на шопінг і їла з порцелянових мисок за одним столом з Карлом Лагерфельдом. У улюблениці дизайнера був особистий кухар і охоронець, який супроводжував її на всі заходи. У приватному літаку дизайнера Шупетт займала місце на колінах у пілота. Її переноскою слугувала сумка Louis Vuitton, а косметичкою — футляр, особисто розроблений господарем. У ньому лежали щітки для догляду та срібний посуд.

Карл Лагерфельд і Шупетт

Після смерті модельєра турбота про кішку лягла на плечі колишньої домробітниці дизайнера Франсуази Касоте. У Карла Лагерфельда спадкоємців у нього не було. Після його смерті 2019 року за заповітом усі фінанси дісталися Шупетт, а це — колосальна сума, близько 200 мільйонів доларів. Зараз тварина проживає свої найкращі дні: вона оточена турботою і ні в чому не має потреби.

Також Фокус писав про ворожнечу Шупетт і Кім Кардаш'ян.