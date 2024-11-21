На празднование 7-летия мальчика никто не пришел: мама в слезах рассказала, что произошло (видео)

Мать была разбита горем после того, как надеялась, что вечеринка на день рождения ее "проблемного" сына поможет ему завести друзей, но никому "не хватило порядочности" прийти.

Мама разослала приглашения одноклассникам своего сына, надеясь, что они присоединятся к празднованию его седьмого дня рождения, но на праздник никто не пришел. Об этом пишет Daily Star.

Женщина украсила дом и приготовила еду, но была разочарована тем, что "ни у кого не хватило порядочности" прийти на вечеринку Джейми.

На видео в TikTok, которое собрало более четырех миллионов просмотров, расстроенная мама подробно рассказала о случившемся.

"Никто не пришел на день рождения моего сына. Я устроила эту вечеринку для Джейми на его 7-й день рождения. Проблема в том, что не все понимают Джейми, а он немного другой. Ему трудно заводить друзей, и я надеялась, что это станет переломным моментом, и эта вечеринка сможет ему помочь", — рассказала женщина.

На видео видно, что женщина едва сдерживала слезы.

"Я просто разочарована, что другие мамы не понимают, как это тяжело, и не приложили больше усилий для того, чтобы их дети пришли. Потому что, к сожалению, ни у кого не хватает порядочности даже позвонить нам и сказать, что они не могут прийти", — подчеркнула мама.

После вечеринки Джейми нашли в своей спальне. Он плакал, а отец пытался его успокоить.

В комментариях подписчики в основном поддержали маму, а также выразили желание прислать что-то Джейми, чтобы сделать его день рождения особенным.

"Матерям/отцам этих детей должно быть абсолютно стыдно за себя! Потому что они мне отвратительны. С днем рождения, Джейми", — написал один из них.

Один отец рассказал о собственном опыте.

"Я водил своих детей на все дни рождения, на которые их приглашали. Однажды я взял дочь на вечеринку к другу, и никто не пришел, но этот ребенок почувствовал себя таким счастливым, когда увидел, что моя дочь пришла на его вечеринку", — отметил мужчина.

Один человек указал на возможную причину неявки, отметив: "Времена меняются, в мое время наши вечеринки на дни рождения были огромными, пожалуйста, не думайте, что это потому, что это ваш сын, дети просто больше не общаются, посылая вам любовь".

Напомним, женщина купила дом на колесах за смешные деньги и рассказала о причинах такого поступка.