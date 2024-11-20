Женщина купила дом на колесах за смешные деньги: она рассказала причины поступка (видео)

Женщина купила недорогой Mercedes Sprinter Luton за почти 3 тыс. фунтов, а затем обустроила в нем свой дом на колесах. Самым дорогим оказались покупка мебели и установка теплоизоляции.

Британка Стефани (Стеф) Уитлшир, которая зарабатывает на жизнь изделиями ручной работы, решила найти более экономный способ найти себе недорогое жилье. Она купила старый грузовик и переделала его в удобный дом на колесах, пишет британский таблоид The Sun.

Стеф говорит, что идея купить дом на колесах пришла ей в голову, когда она искала новое жилье для аренды. Однако когда увидела, сколько придется выплачивать арендодателю за месяц, то решила поискать более дешевую альтернативу.

Репортаж о жизни Стеф в своем доме на колесах (видео: Liveration/Youtube)

Поэтому Стеф решила купить старый Mercedes Sprinter Luton за почти 3 тыс. фунтов (почти 157 тыс. грн), чтобы сделать из него свой комфортный дом на колесах.

"Багажник был совершенно пустым, поэтому пришлось делать переоборудование. Чтобы устроить там все для комфорта, пришлось потратить еще 500 фунтов (26 тыс. грн). Дороже всего мне обошлось утепление — в 250 фунтов (13 тыс.грн). Ведь надо быть немного сообразительным в случае чего", — признается женщина.

Журналисты пишут, что Стеф купила машину для макаронных изделий, письменный стол, кресло-качалку, а также швейную машинку и веретено для прядения для своих изделий. Также она установила односпальную кровать, а вместо постельного белья использует спальный мешок.

Миниатюрная зона для кухни позволяет поставить походную плиту для приготовления пищи. Единственным недостатком, признает Стеф, является отсутствие системы водоснабжения, поэтому она держит запасы воды в нескольких бутылях под раковиной. Также решился вопрос и с личной гигиеной: владелица приобрела походный туалет для своих нужд.

"Весь смысл этого образа жизни заключается в том, чтобы жить просто. Мой образ жизни — не для всех, но для меня это идеально. Я чувствую себя свободной и могу жить на своих условиях. Я бы не променяла это ни на что", — признается женщина.

В комментариях к видео, пишут журналисты, многие в восторге от дома на колесах. Одни говорят, что их поразила сама владелица, которая живет "альтернативной жизнью", и такие люди кажутся "одними из самых приятных" среди общества.

Еще один юзер одобрил идею Стеф и добавил, что "наконец-то кто-то не думает о массе денег", а жилье женщины показывает, что такой образ жизни — "это красивый и единственное исключение в своем роде". Третий пользователь отметил, что женщина действительно "ведет здоровый образ жизни".

Напомним, Фокус писал, как грузовой Mercedes превратили в большой двухэтажный автодом. Mercedes Actros получил большой жилой модуль на два этажа. Внутри есть несколько гостиничных номеров, а также кухня, гостиная и санузел.

Также мы рассказывали, что пара учителей после увольнения с работы живет в "доме на колесах" и путешествует по миру. За пять лет путешественники посетили 15 стран, среди которых Гватемала, Аргентина, Сальвадор и Уругвай.