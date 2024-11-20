Жінка купила будинок на колесах за смішні кошти: вона розповіла причини вчинку (відео)

Жінка купила недорогий Mercedes Sprinter Luton за майже 3 тис. фунтів, а потім облаштувала в ньому свій дім на колесах. Найдорожчим виявилися купівля меблів та встановлення теплоізоляції.

Британка Стефані (Стеф) Вілтшир, яка заробляє на життя виробами ручної роботи, вирішила знайти більший економний спосіб знайти собі недороге житло. Вона купила стару вантажівку та переробила її на зручний будинок на колесах, пише британський таблоїд The Sun.

Стеф каже, що ідея купити дім на колесах спала їй на думку, коли вона шукала нове помешкання для оренди. Однак коли побачила, скільки доведеться виплачувати орендодавцю за місяць, то вирішила пошукати дешевшу альтернативу.

Репортаж про життя Стеф у своєму домі на колесах (відео: Liveration/Youtube)

Тому Стеф вирішила купити старий Mercedes Sprinter Luton за майже 3 тис. фунтів (майже 157 тис. грн), аби зробити з нього свій комфортний дім на колесах.

"Багажник був геть пустим, тому довелося робити переобладнання. Аби влаштувати там все для комфорту, довелося витратити ще 500 фунтів (26 тис. грн). Найдорожче мені обійшлося утеплення — у 250 фунтів (13 тис.грн). Адже треба бути трохи кмітливим у випадку чого", — зізнається жінка.

Журналісти пишуть, що Стеф купила машину для макаронних виробів, письмовий стіл, крісло-гойдалку, а також швейну машинку та веретено для прядіння для своїх виробів. Також вона встановила односпальне ліжко, а замість постільної білизни використовує спальний мішок.

Мініатюрна зона для кухні дозволяє поставити похідну плиту для приготування їжі. Єдиним недоліком, визнає Стеф, є відсутність системи водозабезпечення, тому вона тримає запаси води у кількох бутелях під раковиною. Також розв'язалося питання і з особистою гігієною: власниця придбала похідний туалет для своїх потреб.

"Весь сенс цього способу життя полягає в тому, щоб жити просто. Мій спосіб життя — не для всіх, але для мене це ідеально. Я відчуваю себе вільною і можу жити на своїх умовах. Я б не проміняла це ні на що", — зізнається жінка.

В коментаря до відео, пишуть журналісти, багато хто у захваті від дома на колесах. Одні кажуть, що їх вразила сама власниця, яка живе "альтернативним життям", і такі люди видаються "одними з найприємніших" серед суспільства.

Ще один юзер схвалив ідею Стеф і додав, що "нарешті хтось не думає про масу грошей", а житло жінки показує, що такий спосіб життя — "це красивий і єдиний виняток у своєму роді". Третій користувач відзначив, що жінка справді "має здоровий спосіб життя".

Нагадаємо, Фокус писав, як вантажний Mercedes перетворили на великий двоповерховий автодім. Mercedes Actros отримав великий житловий модуль на два поверхи. Усередині є кілька готельних номерів, а також кухня, вітальня та санвузол.

Також ми розповідали, що пара вчителів після звільнення з роботи живе у "будинку на колесах" і подорожує світом. За п'ять років мандрівники відвідали 15 країн, серед яких Гватемала, Аргентина, Сальвадор та Уругвай.