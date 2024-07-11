Пара вчителів після звільнення з роботи живе у "будинку на колесах" і подорожує світом (фото)

За п'ять років мандрівники відвідали 15 країн, серед яких Гватемала, Аргентина, Сальвадор та Уругвай.

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33-річна Віллоу Рольф та 37-річний Лі Ходжес з Бірмінгема (Велика Британія) у 2019 році вирішили кардинально змінити своє життя. Колишні вчителі звільнилися з роботи, відреставрували свій старий фургон Volkswagen 1976 року випуску й вирушили у подорож, яка триває вже п'ятий рік. Про це пише видання The Sun.

"Спочатку ми планували взяти річну відпустку, щоб подорожувати США та Канадою з серпня 2019 по вересень 2020, але швидше, ніж очікували, виконали свій початковий план й захотіли побачити більше", — розповідає Віллоу.

Далі подружжя вирушило до Мексики, де їх застала пандемія COVID-19. За п'ять наступних років вони відвідали 15 країн, серед яких Гватемала, Аргентина, Сальвадор та Уругвай.

Віллоу Рольф та Лі Ходжес мандрують світом Фото: SWNS

"У нас лишились неймовірні враження — на власні очі бачили активний вулкан в Гватемалі, спостерігали за тисячами черепах, які відкладали яйця на пляжі у Коста-Риці, а колумбійські поліціянти пригощали нас обідом. Це просто приголомшливо", — ділиться спогадами Рольф.

Гроші на подорож колишні вчителі отримують шляхом здачі в оренду двох будинків у Великій Британії. За весь час пара витратила близько 100 тисяч фунтів стерлінгів, що в середньому становить 27 фунтів на день.

Компанію мандрівникам в дорозі складають дві врятовані кішки — Еймі та Лексі Фото: SWNS

Компанію мандрівникам в дорозі складають дві врятовані кішки — Еймі та Лексі. Першу вони взяли з притулку у Вашингтоні, а другу знайшли на Facebook Marketplace в Еквадорі.

Зараз Віллоу та Лі досліджують Південну Америку й сподіваються до наступного року відвідати всі країни континенту.

"Навіщо витрачати, можливо, найкращі роки свого життя, працюючи по 40 і більше годин на тиждень, щоб провести вихідні за прибиранням будинку?" — розводить руками Лі.

Зараз Віллоу та Лі досліджують Південну Америку Фото: SWNS Зараз Віллоу та Лі досліджують Південну Америку Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дві мами, 37-річна Клер Джеффс і 38-річна Ханна Браун, злітали на іспанський острів Ібіца на одноденну відпустку — всього за 37 фунтів стерлінгів (близько 2 тис. грн). Це все одно вийшло дешевше, аніж провести час у столиці Великої Британії — Лондоні.

А от 30-річна Дагмара Кедзерська з Манчестера (Велика Британія) розповіла, як за 50 фунтів стерлінгів (майже 2,5 тис. грн) літала до Мілану, що в Італії, аби насолодитися піцою та Aperol. За словами дівчини, це було вигідніше, ніж провести один день вдома.