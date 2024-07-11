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Пара вчителів після звільнення з роботи живе у "будинку на колесах" і подорожує світом (фото)

Вчителі подорожують світом, будинок на колесах, мандрівки, відпочинок, стиль життя, США, фото
Фото: SWNS | Віллоу Рольф та Лі Ходжес мандрують світом

За п'ять років мандрівники відвідали 15 країн, серед яких Гватемала, Аргентина, Сальвадор та Уругвай.

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33-річна Віллоу Рольф та 37-річний Лі Ходжес з Бірмінгема (Велика Британія) у 2019 році вирішили кардинально змінити своє життя. Колишні вчителі звільнилися з роботи, відреставрували свій старий фургон Volkswagen 1976 року випуску й вирушили у подорож, яка триває вже п'ятий рік. Про це пише видання The Sun.

"Спочатку ми планували взяти річну відпустку, щоб подорожувати США та Канадою з серпня 2019 по вересень 2020, але швидше, ніж очікували, виконали свій початковий план й захотіли побачити більше", — розповідає Віллоу.

Далі подружжя вирушило до Мексики, де їх застала пандемія COVID-19. За п'ять наступних років вони відвідали 15 країн, серед яких Гватемала, Аргентина, Сальвадор та Уругвай.

Вчителі подорожують світом, будинок на колесах, мандрівки, відпочинок, стиль життя, США, фото Fullscreen
Віллоу Рольф та Лі Ходжес мандрують світом
Фото: SWNS

"У нас лишились неймовірні враження — на власні очі бачили активний вулкан в Гватемалі, спостерігали за тисячами черепах, які відкладали яйця на пляжі у Коста-Риці, а колумбійські поліціянти пригощали нас обідом. Це просто приголомшливо", — ділиться спогадами Рольф.

Гроші на подорож колишні вчителі отримують шляхом здачі в оренду двох будинків у Великій Британії. За весь час пара витратила близько 100 тисяч фунтів стерлінгів, що в середньому становить 27 фунтів на день.

Вчителі подорожують світом, будинок на колесах, мандрівки, відпочинок, стиль життя, США, фото Fullscreen
Компанію мандрівникам в дорозі складають дві врятовані кішки — Еймі та Лексі
Фото: SWNS

Компанію мандрівникам в дорозі складають дві врятовані кішки — Еймі та Лексі. Першу вони взяли з притулку у Вашингтоні, а другу знайшли на Facebook Marketplace в Еквадорі.

Зараз Віллоу та Лі досліджують Південну Америку й сподіваються до наступного року відвідати всі країни континенту.

"Навіщо витрачати, можливо, найкращі роки свого життя, працюючи по 40 і більше годин на тиждень, щоб провести вихідні за прибиранням будинку?" — розводить руками Лі.

Вчителі подорожують світом, будинок на колесах, мандрівки, відпочинок, стиль життя, США, фото Fullscreen
Зараз Віллоу та Лі досліджують Південну Америку
Фото: SWNS
Вчителі подорожують світом, будинок на колесах, мандрівки, відпочинок, стиль життя, США, фото Fullscreen
Зараз Віллоу та Лі досліджують Південну Америку
Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дві мами, 37-річна Клер Джеффс і 38-річна Ханна Браун, злітали на іспанський острів Ібіца на одноденну відпустку — всього за 37 фунтів стерлінгів (близько 2 тис. грн). Це все одно вийшло дешевше, аніж провести час у столиці Великої Британії — Лондоні.

А от 30-річна Дагмара Кедзерська з Манчестера (Велика Британія) розповіла, як за 50 фунтів стерлінгів (майже 2,5 тис. грн) літала до Мілану, що в Італії, аби насолодитися піцою та Aperol. За словами дівчини, це було вигідніше, ніж провести один день вдома.