Як змінити своє життя: афірмації від Луїзи Хей на всі випадки життя

Фрази, за допомогою яких можна домогтися любові, достатку, відчуття вдячності та задоволення від життя.

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Як працюють афірмації

Афірмації — це твердження або фрази, які ми повторюємо собі для зміцнення позитивних думок і установки на успіх. Вони працюють за принципом самонавіювання: ми використовуємо силу слів, щоб створити позитивне мислення і вплинути на нашу поведінку та життєву реальність.

Уявіть, що наш мозок — це сад, а афірмації — насіння, яке ми сіємо. Коли ми повторюємо афірмації з вірою і переконанням, це "насіння" починає проростати у свідомості. Мозок починає сприймати ці твердження як правдиві, і вони впливають на наші думки, емоції та дії.

Але важливо вимовляти їх правильно — не автоматично, а проживаючи кожне слово і уявляючи те, що ви вимовляєте. Наприклад, якщо ви говорите, що вас люблять і ви отримуєте багато уваги, ви маєте уявити конкретні дії, які доводять вам любов і увагу партнера.

Повторювати афірмації потрібно голосно та чітко вголос щодня (найкраще перед сном і вранці), бажано кілька разів.

Афірмації від Луїзи Хей на всі випадки життя

Ось топ найпопулярніших фраз, які потрібно постійно повторювати для того, щоб привернути удачу, кохання і щастя у своє життя:

Я милуюся собою.

Я заслуговую на любов і повагу.

Я володію особливими талантами та вміло використовую їх на благо собі та іншим.

Моє тіло робить усе можливе для збереження відмінного здоров'я.

Моє життя збалансоване: робота, відпочинок і розваги — всьому свій час.

Я магніт для грошей. Благополуччя в будь-якому вигляді притягується до мене.

Закон тяжіння приносить у моє життя тільки все найкраще.

Я заслуговую на найкраще і приймаю найкраще просто зараз.

Любов існує! Я дозволяю їй самій знайти мене у відповідний момент.

Я дякую за всю любов у моєму житті. Любов зустрічає мене всюди.

Джерело: https://www.louisehay.com/affirmations/