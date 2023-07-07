Как поменять свою жизнь: аффирмации от Луизы Хей на все случаи жизни
Фразы, с помощью которых можно добиться любви, достатка и ощущения благодарности и удовлетворенности жизнью.
Как работают аффирмации
Аффирмации — это утверждения или фразы, которые мы повторяем себе для укрепления позитивных мыслей и установки на успех. Они работают по принципу самовнушения: мы используем силу слов, чтобы создать положительное мышление и повлиять на наше поведение и жизненную реальность.
Представьте, что ваш мозг — это сад, а аффирмации — семена, которые вы сеете. Когда вы повторяете аффирмации с верой и убеждением, эти "семена" начинают прорастать в сознании. Мозг начинает воспринимать эти утверждения как правдивые, и они влияют на ваши мысли, эмоции и действия.
Но важно произносить их правильно — не автоматически, а проживая каждое слово и представляя то, что вы произносите. К примеру, если вы говорите, что вы любимы и получаете много внимания, вы должны представить конкретные действия, которые доказывают вам любовь и внимание партнера.
Повторять аффирмации нужно громко и четко вслух каждый день (лучше всего перед сном и утром), желательно несколько раз.
Аффирмации от Луизы Хей на все случаи жизни
Вот топ самых популярных фраз, которые нужно постоянно повторять для того, чтобы привлечь удачу, любовь и счастье в свою жизнь:
- Я любуюсь собой.
- Я заслуживаю любви и уважения.
- Я обладаю особенными талантами и умело использую их во благо себе и другим.
- Мое тело делает все возможное для сохранения отменного здоровья.
- Моя жизнь сбалансирована: работа, отдых и развлечения — всему свое время.
- Я магнит для денег. Благополучие в любом виде притягивается ко мне.
- Закон притяжения приносит в мою жизнь только все самое лучшее.
- Я заслуживаю лучшего и принимаю лучшее прямо сейчас.
- Любовь существует! Я позволяю ей самой найти меня в подходящий момент.
- Я благодарю за всю любовь в моей жизни. Любовь встречает меня повсюду.
Источник: https://www.louisehay.com/affirmations/