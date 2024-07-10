Просидіти вдома — дорожче: подруги на один день злітали на розкішний острів (фото)

Клер та Ханна вилетіли рейсом авіакомпанії easyJet з аеропорту Манчестера о 3 годині ночі й приземлилися на курорті о 9 годині ранку.

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Дві мами, 37-річна Клер Джеффс і 38-річна Ханна Браун, злітали на іспанський острів Ібіца на одноденну відпустку — всього за 37 фунтів стерлінгів (близько 2 тис. грн). Це все одно вийшло дешевше, аніж провести час у столиці Великої Британії — Лондоні. Про це пише видання Daily Record.

Подруги зі Стокпорта (графство Великий Манчестер) відчайдушно хотіли кудись поїхати на вихідні. Коли вони порахували витрати на коротку поїздку до Лондона, то зрозуміли, що краще за ці гроші полетіти кудись за кордон. Таким чином всього за 37 фунтів стерлінгів британки змогли провести дивовижний день на розкішному острові в Іспанії.

Клер та Ханна вирушили на Ібіцу Фото: SWNS

Клер та Ханна вилетіли рейсом авіакомпанії easyJet з аеропорту Манчестера о 3 годині ночі й приземлилися на курорті о 9 годині ранку. Під час екстремально короткого відпочинку вони багато встигли: смачно поснідавши та поніжившись на пляжі, взяли машину напрокат й погуляли у старому місті — навколо гавані, старої церкви та просто поблукали старими вуличками.

Зворотний рейс був того ж дня — о 9 годині вечора. Близько опівночі подруги вже були вдома, тож мали достатньо часу, щоб виспатися перед тим, як приготувати сніданок та розбудити своїх дітей наступного ранку.

"Моя улюблена частина відпочинку — біля моря. Це справжній релакс — сидіти, спостерігати за хвилями й знімати стрес. Це була чудова ідея. Дуже рекомендую всім мамам, які хочуть присвятити день собі, щоб розслабитися", — розповідає Клер, яка вже планує наступну одноденну поїздку за кордон, щоб здивувати Ханну на її день народження.

Подруги були на острові всього один день Фото: SWNS

Британки витратили всього по 37 фунтів стерлінгів на переліт в одну сторону, а також 70 фунтів стерлінгів на їжу та транспорт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 30-річна Дагмара Кедзерська з Манчестера (Велика Британія) розповіла, як за 50 фунтів стерлінгів (майже 2,5 тис. грн) літала до Мілану, що в Італії, аби насолодитися піцою та Aperol. За словами дівчини, це було вигідніше, ніж провести один день у Лондоні.

А от 20-річна британка розповіла про придбання напівзруйнованого особняка в Безе, що на півдні Франції. Це, на диво, обійшлось їй дешевше, аніж однокімнатна квартира у Лондоні.