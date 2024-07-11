Пара учителей после увольнения с работы живет в "доме на колесах" и путешествует по миру (фото)

За пять лет путешественники посетили 15 стран, среди которых Гватемала, Аргентина, Сальвадор и Уругвай.

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33-летняя Уиллоу Рольф и 37-летний Ли Ходжес из Бирмингема (Великобритания) в 2019 году решили кардинально изменить свою жизнь. Бывшие учителя уволились с работы, отреставрировали свой старый фургон Volkswagen 1976 года выпуска и отправились в путешествие, которое длится уже пятый год. Об этом пишет издание The Sun.

"Сначала мы планировали взять годовой отпуск, чтобы путешествовать по США и Канаде с августа 2019 по сентябрь 2020, но быстрее, чем ожидали, выполнили свой первоначальный план и захотели увидеть больше", — рассказывает Уиллоу.

Далее супруги отправились в Мексику, где их застала пандемия COVID-19. За пять последующих лет они посетили 15 стран, среди которых Гватемала, Аргентина, Сальвадор и Уругвай.

Уиллоу Рольф и Ли Ходжес путешествуют по миру Фото: SWNS

"У нас остались невероятные впечатления — собственными глазами видели активный вулкан в Гватемале, наблюдали за тысячами черепах, которые откладывали яйца на пляже в Коста-Рике, а колумбийские полицейские угощали нас обедом. Это просто потрясающе", — делится воспоминаниями Рольф.

Деньги на путешествие бывшие учителя получают путем сдачи в аренду двух домов в Великобритании. За все время пара потратила около 100 тысяч фунтов стерлингов, что в среднем составляет 27 фунтов в день.

Компанию путешественникам в дороге составляют две спасенные кошки — Эйми и Лекси Фото: SWNS

Компанию путешественникам в дороге составляют две спасенные кошки — Эйми и Лекси. Первую они взяли из приюта в Вашингтоне, а вторую нашли на Facebook Marketplace в Эквадоре.

Сейчас Уиллоу и Ли исследуют Южную Америку и надеются к следующему году посетить все страны континента.

"Зачем тратить, возможно, лучшие годы своей жизни, работая по 40 и более часов в неделю, чтобы провести выходные за уборкой дома?" — разводит руками Ли.

Сейчас Уиллоу и Ли исследуют Южную Америку Фото: SWNS Сейчас Уиллоу и Ли исследуют Южную Америку Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что две мамы, 37-летняя Клэр Джеффс и 38-летняя Ханна Браун, слетали на испанский остров Ибица на однодневный отпуск — всего за 37 фунтов стерлингов (около 2 тыс. грн). Это все равно вышло дешевле, чем провести время в столице Великобритании — Лондоне.

А вот 30-летняя Дагмара Кедзерская из Манчестера (Великобритания) рассказала, как за 50 фунтов стерлингов (почти 2,5 тыс. грн) летала в Милан, что в Италии, чтобы насладиться пиццей и Aperol. По словам девушки, это было выгоднее, чем провести один день дома.