Готель на колесах: вантажний Mercedes перетворили на великий двоповерховий автодім (фото)

Автодім Mercedes Actros отримав великий житловий модуль на два поверхи. Усередині є кілька готельних номерів, а також кухня, вітальня та санвузол.

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У Португалії перетворили вантажний Mercedes-Benz Actros на великий дім на колесах. Його використовують у якості пересувного готеля. Про це розповідає сайт Carakoom.

Житловий модуль має розкладний другий поверх

Ідея створити готель на колесах народилася в 2017 році у двох португальських любителів серфінгу Едуардо та Даніеле. Згодом вони почали втілювати в життя проєкт TSH (Truck Surf Hotel – вантажівка-готель для серверів).

На шасі Mercedes Actros встановили спеціальний житловий модуль. Коли авто зупинене, то в нього розкладається другий поверх.

На першому поверсі обладнали кухню та вітальню

На першому поверсі обладнали санвузол, кухню-вітальню з обіднім столом на 10 осіб та диваном. На стіні повісили проєктор. Крім того, розкладається невелика тераса.

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На другому поверсі розмістили чотири стандартні номери з двоярусними ліжками та один номер люкс із великим двоспальним ліжком.

Усередині обладнали санвузол

На Truck Surf Hotel влаштовують семиденні тури узбережжям Атлантики для серферів вартістю від 790 євро. Крім того, Едуардо та Даніеле пропонують послуги інструктора і за 150 євро готові навчати початківців.

До речі, нещодавно презентували розкішний автодім Brabus за $1,5 мільйона. Він теж збудований на платформі Mercedes Actros.

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