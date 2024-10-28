Пересувний палац: презентовано розкішний автодім Mercedes Brabus за $1,5 мільйона (відео)

Новий Brabus Big Boy 1200 сягає 12 м у довжину та вирізняється розкішним внутрішнім оздобленням. Автодім має вітальню, спальню, кухню та санвузол.

Related video

Ательє Brabus відкрило нову для себе сферу діяльності – створило свій перший дім на колесах Big Boy 1200. Він вироблятиметься під замовлення та коштуватиме 1,5 мільйона доларів. Про автодім розповіли на сайті Brabus.

Новий Brabus Big Boy 1200 збудований на тривісному шасі вантажівки Mercedes-Benz Actros. Він сягає 12 м у довжину, а висувні бокові секції дозволяють збільшити його ширину до 4,5 м.

Автодім Mercedes Brabus важить 26 тонн. 12,8-літровий турбодизель на 530 к. с. і 2600 Н∙м розганяє його до 90 км/год.

У спальні встановлене широке ліжко Фото: brabus.com

Brabus Big Boy 1200 – це палац на колесах із розкішним салоном. У оздобленні використані шкіра, дерево, алькантара та карбон, а санвузол оздоблений мармуровою плиткою.

У салоні є спальня з широким двометровим ліжком, ще одне ліжко розкладається під стелею. У вітальні розмістили дорогі шкіряні крісла та дивани, а також винна шафа з охолодженням.

Кухня доповнена плиткою, раковиною та холодильником Фото: brabus.com

Кухня доповнена плитою з духовкою, кавомашиною раковиною та холодильником, а в санвузлі встановлено тропічний душ. Крім того, в салоні є одразу три великих 43-дюймових телевізори, інтернет та ігрова приставка Sony PlayStation 5.

Важливо

Mercedes-Benz презентував спортивний дім на колесах на базі V-Class (фото)

Також автодім Mercedes Brabus обладнаний клімат-контролем, потужним обігрівачем та бойлером, а для води є 427-літровий бак. Електрообладнання живиться від додаткових літій-іонних батарей та сонячних панель на даху.

Санвузол оздоблений мармуром Фото: brabus.com

Водійська кабіна також розкішна. Там встановили комфортабельні шкіряні сидіння, а для зручності керованості додали камери кругового огляду та круїз-контроль.

Раніше Фокус розповідав про найшвидший у світі автодім на базі Ferrari.

Також ми писали про незвичний 1000-сильний універсал Brabus.