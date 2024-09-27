Mercedes-Benz презентував спортивний дім на колесах на базі V-Class (фото)
Новий Mercedes V-Class Marco Polo Edition AMG вирізняється яскравішим дизайном та зміненим внутрішнім оздобленням. Дім на колесах оснастили потужним турбодизелем.
Автодім Mercedes-Benz V-Class Marco Polo отримав нову модифікацію в спортивному стилі. Її створили спеціалісти підрозділу AMG. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.
Новий Mercedes V-Class Marco Polo Edition AMG Line вирізняється зміненою решіткою радіатора з діодним підсвічуванням, новим переднім бампером у спортивному стилі та спойлером. Крім того, встановлено литі диски від AMG.
У салоні Mercedes V-Class Marco Polo Edition AMG Line з’явилися чорний декор та вставки "під карбон". Комплектацію поповнили камери кругового огляду та акустика Jenhert.Важливо
Дім на колесах Mercedes розрахований на чотирьох осіб. Усередині є спальні місця, мінікухня з плитою і раковиною, а також різноманітні шафи. Дах мінівена піднімається.
Автодім Mercedes-AMG є досить швидким за мірками свого класу. Він оснащений 2,0-літровим бітурбодизелем на 237 к. с. і 500 Нм, а також 9-ступінчастим автоматом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,8 с і розвинути 214 км/год. Ціна Mercedes V-Class AMG становить 76 446 євро.
До речі, це не найшвидший дім на колесах, адже недавно створили кемпер, який може розігнатися до 300 км/год.
Також Фокус розповідав, що в Києві помітили новий спортивний кросовер Mercedes-AMG.