У Києві помітили новітній заряджений кросовер Mercedes-AMG (фото)

Кросовер Mercedes-AMG GLC43 Coupe отримав 2,0-літровий 421-сильний турбомотор, доповнений гібридною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвинути 250 км/год.

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У Києві сфотографували новий Mercedes-Benz GLC Coupe у спортивній версії від AMG. Це один із перших спортивних купе-кросоверів другого покоління в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Mercedes-AMG GLC43 Coupe 4Matic (саме така повна назва моделі) зазнав суттєвих змін. Замість 3,0-літрової турбошістки він отримав 2,0-літровий чотирициліндровий мотор із наддувом. Утім, його доповнили "м'якою" гібридною установкою.

Турбодвигун розвиває 421 к. с. і 500 Н∙м, ще 14 к. с. і 150 Н∙м короткочасно додає електромотор. Результат – 4,8 с до сотні і максимальні 250 км/год.

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Крім того, заряджений кросовер Mercedes-AMG GLC43 Coupe отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма.

У салоні з'явилися спортивні кермо та крісла Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити новий Mercedes-AMG GLC43 Coupe від стандартного купе-кросовера можна за широкою "пащею" решітки радіатора, обвісом, заднім спойлером та 19-дюймовими дисками. Ззаду видно чотири вихлопні труби.

У салоні встановлено спортивні сидіння та кермо, а також покращено оздоблення. До того ж, змінено графіку віртуальної панелі приладів. Ціна Mercedes-AMG GLC43 Coupe в Україні стартує з 3 775 650 гривень.

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