В Україні з'явився стильний британський спорткар із мотором від Toyota Camry (фото)

Спорткар Lotus Emira замінив моделі Elise, Exige та Evora. Модель пропонують із 2,0-літровою 360-сильною турбочетвіркою Mercedes та 3,5-літровим 406-сильним компресорним V6 від Toyota.

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У Харкові сфотографували новий Lotus Emira. Це перше подібне спорткупе в Україні. Його світлини опублікували на сторінці kharkiv-Cars у Instagram.

Судячи з фото, купе Lotus Emira недавно з’явилося в Україні, адже має транзитні номери. Цей спорткар випускають із 2022 року і він замінив одразу три моделі – Elise, Exige та Evora. Його конкурентом є Porsche Cayman.

Модель пропонують у версіях на 360 та 405 сил Фото: kharkiv_cars

Спорткар Lotus Emira вирізняється стрімким дизайном із вираженим "носом", великими повітрозабірниками з боків та загостреною задньою частиною.

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У салоні спортивні крісла розділені високим тунелем, а на передній панелі встановлено два дисплеї. Зазвичай автомобілі Lotus доволі небагато оснащені, але для Emira доступні клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера, електропривод сидінь та набір систем безпеки.

Спорткар отримав два дисплеъ у салоні Фото: Lotus

Новий Lotus Emira пропонують у двох версіях – із 2,0-літровою 360-сильною турбочетвіркою від Mercedes-AMG та із 3,5-літровим V6 від Toyota Camry, який доповнили компресором, що збільшило його потужність до 406 сил. У останньому випадку розгін до сотні займає 4,5 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год.

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