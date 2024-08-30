У Києві помітили рідкісний спортивний кросовер BMW із надпотужним дизелем (фото)
Купе-кросовер Alpina XD4 — заряджений варіант моделі BMW X4, оснащений 394-сильним дизелем з чотирма турбінами. Він стартує до сотні за 4,6 с і витрачає 8,6 л на 100 км.
У Києві сфотографували рідкісний BMW Alpina XD4 2020 року. Це один із найбільш незвичайних спортивних кросоверів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
У основі авто лежить купе-кросовер BMW X4 з 3,0-літровою дизельною шісткою. Вона оснащена одразу чотирма турбінами, що підняло віддачу до 394 к. с. і 800 Н∙м.
Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 268 км/год. Разом із тим, турбодизель доволі економічний – 8,6 л/100 км у змішаному циклі. Спеціалісти Alpina також доопрацювали шасі BMW X4 та встановили збільшені гальма.
Відрізнити кросовер BMW Alpina XD4 від стандартної моделі можна за зміненими бамперами, обвісом, заднім спойлером та фірмовими 20-дюймовими дисками у ретростилі. У салоні встановлені спортивні сидіння, оздоблені дорогою шкірою.
Автомобілі BMW Alpina офіційно представлені в Україні. Наразі новим такий кросовер Alpina XD4 коштує 136 тис. євро (6,24 млн гривень).
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