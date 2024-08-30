У Києві помітили рідкісний спортивний кросовер BMW із надпотужним дизелем (фото)

Купе-кросовер Alpina XD4 — заряджений варіант моделі BMW X4, оснащений 394-сильним дизелем з чотирма турбінами. Він стартує до сотні за 4,6 с і витрачає 8,6 л на 100 км.

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У Києві сфотографували рідкісний BMW Alpina XD4 2020 року. Це один із найбільш незвичайних спортивних кросоверів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

У основі авто лежить купе-кросовер BMW X4 з 3,0-літровою дизельною шісткою. Вона оснащена одразу чотирма турбінами, що підняло віддачу до 394 к. с. і 800 Н∙м.

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 268 км/год. Разом із тим, турбодизель доволі економічний – 8,6 л/100 км у змішаному циклі. Спеціалісти Alpina також доопрацювали шасі BMW X4 та встановили збільшені гальма.

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Відрізнити кросовер BMW Alpina XD4 від стандартної моделі можна за зміненими бамперами, обвісом, заднім спойлером та фірмовими 20-дюймовими дисками у ретростилі. У салоні встановлені спортивні сидіння, оздоблені дорогою шкірою.

У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Alpina

Автомобілі BMW Alpina офіційно представлені в Україні. Наразі новим такий кросовер Alpina XD4 коштує 136 тис. євро (6,24 млн гривень).

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