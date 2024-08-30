В Киеве заметили редкий спортивный кроссовер BMW со сверхмощным дизелем (фото)

Купе-кроссовер Alpina XD4 — заряженный вариант модели BMW X4, оснащенный 394-сильным дизелем с четырьмя турбинами. Он стартует до сотни за 4,6 с и расходует 8,6 л на 100 км.

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В Киеве сфотографировали редкий BMW Alpina XD4 2020 года. Это один из самых необычных спортивных кроссоверов. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В основе авто лежит купе-кроссовер BMW X4 с 3,0-литровой дизельной шестеркой. Она оснащена сразу четырьмя турбинами, что подняло отдачу до 394 л.с. и 800 Н∙м.

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает 4,6 с, а максимальная скорость составляет 268 км/ч. Вместе с тем, турбодизель довольно экономичен — 8,6 л/100 км в смешанном цикле. Специалисты Alpina также доработали шасси BMW X4 и установили увеличенные тормоза.

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Отличить кроссовер BMW Alpina XD4 от стандартной модели можно по измененным бамперам, обвесу, заднему спойлеру и фирменным 20-дюймовым дискам в ретростиле. В салоне установлены спортивные сиденья, отделанные дорогой кожей.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Alpina

Автомобили BMW Alpina официально представлены в Украине. На данный момент новым такой кроссовер Alpina XD4 стоит 136 тыс. евро (6,24 млн гривен).

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