Футуристический дизайн и 670 сил: в Киеве засветился китайский электрокар за $72 000 (фото)

Китайский электромобиль HiPhi Z отличается необычным рубленым дизайном без заднего стекла и богато оснащен. Он способен разогнаться до сотни за 3,8 с и проехать 705 км без подзарядки.

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В Киеве сфотографировали новый HiPhi Z. Авангардный китайский электромобиль является редкостью в Украине, однако официально продавался в Европе. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

HiPhi Z — продукт китайской компании Human Horizons, которая недавно обанкротилась. Украине эта модель продается неофициально и стоит от 72 000 до 96 500 долларов.

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Китайский электромобиль HiPhi Z достигает более 5 м в длину и отличается агрессивным рубленым дизайном в стилистике киберпанк. Авто не имеет заднего стекла, а задние двери открываются против движения (и имеют электропривод). Также установлены специальные диодные панели, на которые можно выводить различные изображения или надписи.

Салон HiPhi Z отделан кожей, алькантарой и алюминием. Все показания выводятся на большой поворотный тачскрин. Модель выпускалась в версиях на 4 и 5 мест. Она оснащена электроприводом и массажем сидений, панорамной крышей, встроенным видеорегистратором и системой полуавтономного движения.

Центральный дисплей может поворачиваться Модель выпускали в версиях на 4 и 5 мест

Новый HiPhi Z оснащен полноприводной установкой на 672 л.с. и 800 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Батарея емкостью 120 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 705 км. Кроме того, китайский электромобиль оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Между прочим, недавно в Киеве видели самый мощный и быстрый Range Rover стоимостью более 10 миллионов гривен.

Также Фокус рассказывал, что в столице сфотографировали редкое спортивное автоеще одной обанкротившейся марки.