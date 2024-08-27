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Футуристический дизайн и 670 сил: в Киеве засветился китайский электрокар за $72 000 (фото)

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Фото: Topcars UA | HiPhi Z — премиальный китайский электрокар с оригинальным дизайном

Китайский электромобиль HiPhi Z отличается необычным рубленым дизайном без заднего стекла и богато оснащен. Он способен разогнаться до сотни за 3,8 с и проехать 705 км без подзарядки.

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В Киеве сфотографировали новый HiPhi Z. Авангардный китайский электромобиль является редкостью в Украине, однако официально продавался в Европе. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Авто не имеет заднего стекла
Фото: Topcars UA

HiPhi Z — продукт китайской компании Human Horizons, которая недавно обанкротилась. Украине эта модель продается неофициально и стоит от 72 000 до 96 500 долларов.

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Китайский электромобиль HiPhi Z достигает более 5 м в длину и отличается агрессивным рубленым дизайном в стилистике киберпанк. Авто не имеет заднего стекла, а задние двери открываются против движения (и имеют электропривод). Также установлены специальные диодные панели, на которые можно выводить различные изображения или надписи.

новый HiPhi Z, электромобиль HiPhi, китайский электромобиль, китайский электромобиль Fullscreen
Спереди и сзади установлены диодные панели
Фото: Topcars UA

Салон HiPhi Z отделан кожей, алькантарой и алюминием. Все показания выводятся на большой поворотный тачскрин. Модель выпускалась в версиях на 4 и 5 мест. Она оснащена электроприводом и массажем сидений, панорамной крышей, встроенным видеорегистратором и системой полуавтономного движения.

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Центральный дисплей может поворачиваться
HiPhi Z, новый HiPhi Z, электромобиль HiPhi, китайский электромобиль, китайский электромобиль Fullscreen
Модель выпускали в версиях на 4 и 5 мест

Новый HiPhi Z оснащен полноприводной установкой на 672 л.с. и 800 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

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Запас хода электрокара достигает 705 км
Фото: Topcars UA

Батарея емкостью 120 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 705 км. Кроме того, китайский электромобиль оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Между прочим, недавно в Киеве видели самый мощный и быстрый Range Rover стоимостью более 10 миллионов гривен.

Также Фокус рассказывал, что в столице сфотографировали редкое спортивное автоеще одной обанкротившейся марки.