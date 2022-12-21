Не такой как все: в производство поступил самый оригинальный китайский электрокар (фото)

Новый HiPhi Z отличается нестандартным рубленным дизайном, а в его салоне установлен вращающийся дисплей. Электромобиль предложат в версиях мощностью 300 и 600 л. с., а запас хода составляет 705 км.

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Молодая китайская компания Human Horizons начала выпуск своей новой модели HiPhi Z. Футуристический электромобиль поступит в продажу по цене от 610 000 до 630 000 юаней ($87 400 – 90 300). Об этом пишет сайт CarNewsChina.

[ + – ] Электрокар стоит от $87 400

Новый HiPhi Z – четырехдверное купе с очень оригинальным дизайном в стилистике анимэ. Во внешнем виде преобладают грани и углы, а узкое заднее стекло прикрыто огромным спойлером. Помимо фар и фонарей электрокар получил специальные диодные панели, способные демонстрировать различные изображения.

[ + – ] Заднее стекло прикрыто огромным спойлером

Салон HiPhi Z отделан кожей Nappa и алькантарой. У авто нет привычного щитка приборов – все данные выводятся на центральный дисплей. Он сенсорный и может вращаться. Также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Спереди и сзади установлены отдельные кресла.

[ + – ] Дисплей в салоне может вращаться

Китайский электромобиль доступен в заднеприводной 300-сильной и полноприводной 600-сильной версиях, причем в последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. Аккумуляторная батарея емкостью 120 кВтч позволяет проехать 705 км без подзарядки.

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Все HiPhi Z получили пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса. В списке опций значатся автопилот и дорогая аудиосистема Meridian с 23 динамиками.

[ + – ] В салоне установлены четыре отдельных кресла

Это не первая оригинальная модель от Human Horizons. Ранее китайский автопроизводитель создал шестидверный электрокар HiPhi X, который стал лучшим авто 2021 года в Китае.

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