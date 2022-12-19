В Китае презентовали большой семейный электрокроссовер за $15 750 (фото)

Livan RL9 достигает 4,8 метров в длину и предложен в версиях на 7 и 8 мест. Топовый вариант кроссовера обладает запасом хода 470 км.

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Китайская компания Livan показала недорогой электрокроссовер RL9. Он поступает в продажу по цене от 109 900 до 129 900 юаней ($15 750 – 18 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Кроссовер достигает 4,8 метров в длину

Бренд Livan ранее был известен как Lifan и его модели продавались в Украине. Недавно его название изменили. Электромобиль Livan RL9 разработан совместно с Geely и являет собой электрическую версию модели Haoyue.

Кроссовер достигает 4845 мм в длину при колесной базе в 2825 мм. У него мускулистый дизайн с высоким капотом и расширенными крыльями.

[ + – ] Запас хода электрокара может достигать 470 км

На выбор предлагают версии на 6 и 7 мест, а объем багажника со сложенными сиденьями достигает 2360 л. На передней панели установлены 12,3-дюймовые виртуальная панель приборов и сенсорный дисплей мультимедиа.

[ + – ] На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея

Комплектация Livan RL9 включает проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, электропривод двери багажника и беспроводную зарядку для смартфонов.

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Новый Livan RL9 оснащен 204-сильным мотором на передней оси и развивает 163 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 52,56 и 66,57 кВт∙ч: запас хода составляет 380 и 470 км.

[ + – ] Со сложенными задними сиденьями объем багажника составляет 2360 л

Низкая цена электрокара обусловлена тем, что батарею можно не покупать, а взять в лизинг. При покупке ее цена составляет от 8600 до 10 000 долларов. Также батарея выполнена быстросъемной и заменить ее можно за минуту – это альтернатива длительной зарядке.

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