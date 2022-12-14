Семь мест и цена $18 300: представлен самый большой кроссовер Geely (фото)
Недорогой Geely Haoyue L отличается агрессивным дизайном и очень богатой комплектацией. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором производства Volvo.
В Китае презентовали новый Geely Haoyue L. Семейный кроссовер уже поступил в продажу по цене от 127 900 до 147 900 юаней ($18 300 – 21 200), а в 2023 году должен начаться его экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Geely Haoyue L 2023 выглядит гораздо агрессивнее предшественника, а в его дизайне преобладают грани. У авто огромная "пасть" решетки радиатора, узкие светодиодные фары и мускулистые расширенные крылья. Китайский кроссовер несколько крупнее предшественника.
Габариты Geely Haoyue L 2023:
- Длина – 4860 мм
- Ширина – 1910 мм
- Высота – 1770 мм
- Колесная база – 2825 мм
Салон Geely Haoyue L стал современнее. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Передние сиденья обшиты искусственной кожей и разделены высоким центральным тоннелем. Отныне модель предложена исключительно в семиместном исполнении.
Базовая комплектация Geely Haoyue L существенно расширена и включает 18-дюймовые диски, климат-контроль, круиз-контроль, камеру и парктроник. Топовая версия добавляет датчики дождя и света, панорамную крышу, камеры кругового обзора, электроприводы кресел и двери багажника, подогрев и вентиляцию передних сидений.Важно
Также в самом дорогом варианте есть системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. Среди опций появилась система полуавтономного вождения.
Кроссовер Geely Haoyue L оснащен 2,0-литровым 218-сильным турбомотором производства Volvo и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с. Привод у авто только передний.
Ранее Фокус рассказывал, что Geely показали недорогой и стильный электрокар за $5700.