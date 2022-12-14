Семь мест и цена $18 300: представлен самый большой кроссовер Geely (фото)

Недорогой Geely Haoyue L отличается агрессивным дизайном и очень богатой комплектацией. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором производства Volvo.

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В Китае презентовали новый Geely Haoyue L. Семейный кроссовер уже поступил в продажу по цене от 127 900 до 147 900 юаней ($18 300 – 21 200), а в 2023 году должен начаться его экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Geely Haoyue L 2023 выглядит гораздо агрессивнее предшественника, а в его дизайне преобладают грани. У авто огромная "пасть" решетки радиатора, узкие светодиодные фары и мускулистые расширенные крылья. Китайский кроссовер несколько крупнее предшественника.

Габариты Geely Haoyue L 2023:

Длина – 4860 мм

Ширина – 1910 мм

Высота – 1770 мм

Колесная база – 2825 мм

[ + – ] Кроссовер получил виртуальную панель приборов Фото: CarNewsChina

Салон Geely Haoyue L стал современнее. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Передние сиденья обшиты искусственной кожей и разделены высоким центральным тоннелем. Отныне модель предложена исключительно в семиместном исполнении.

[ + – ] Сиденья обшиты искусственной кожей Фото: CarNewsChina

Базовая комплектация Geely Haoyue L существенно расширена и включает 18-дюймовые диски, климат-контроль, круиз-контроль, камеру и парктроник. Топовая версия добавляет датчики дождя и света, панорамную крышу, камеры кругового обзора, электроприводы кресел и двери багажника, подогрев и вентиляцию передних сидений.

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Также в самом дорогом варианте есть системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. Среди опций появилась система полуавтономного вождения.

[ + – ] Модель доступна исключительно в семиместной версии Фото: CarNewsChina

Кроссовер Geely Haoyue L оснащен 2,0-литровым 218-сильным турбомотором производства Volvo и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с. Привод у авто только передний.

Ранее Фокус рассказывал, что Geely показали недорогой и стильный электрокар за $5700.