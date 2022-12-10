Возвращение бюджетного бестселлера: представлен новый Chevrolet Aveo 2023 (фото)

Новый Chevrolet Aveo стал солиднее на вид, а его комплектация расширена. Первым дебютировал хэтчбек, а позже линейку модели пополнит седан.

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Опубликованы первые фото Chevrolet Aveo четвертого поколения. Возрожденный бюджетный хэтчбек В-класса поступит в продажу в первой половине 2023 года, а со временем к нему присоединится и седан. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

[ + – ] У хэтчбека изогнутая оконная линия и спойлер на крыше Фото: General Motors

Поначалу новый Chevrolet Aveo 2023 появится в Мексике, а позже его предложат в ряде других стран Америки, Азии и, возможно, Европы. Стоимость хэтчбека составит примерно от $14 000. Модель разрабатывали совместно с китайским подразделением General Motors и в Поднебесной она будет продаваться под брендом Wuling.

[ + – ] Новый Chevrolet Aveo оснастят 1,5-литровым двигателем Фото: General Motors

Именно в духе современных моделей Wuling выполнен дизайн передней части авто: прямоугольная решетка радиатора сочетается с крупными раскосыми фарами. У хэтчбека изогнута оконная линия, а заднее стекло прикрыто спойлером.

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Салон Chevrolet Aveo не показали, но раскрыли детали комплектации авто. Базовая версия получит сенсорный дисплей мультимедиа, ABS, 6 подушек безопасности, диодные ходовые огни, климат-контроль и парктроник.

[ + – ] Позже к хэтчбеку присоединится и седан Chevrolet Aveo Фото: CarNewsChina

Поначалу Chevrolet Aveo 2023 оснастят 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с., но позже также может появиться 147-сильная его версия с турбонаддувом. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую и 6-ступенчатую автоматическую КПП.

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