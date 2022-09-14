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Самый доступный кроссовер от General Motors поступит в продажу по цене от $10 000 (фото)

Wuling Xing Chi, Кроссовер Wuling, кроссовер General Motors, новый Wuling, новый Wuling Xing Chi, Wuling Xing Chi 2022
Фото: autohome.com.cn | Wuling Xing Chi отличается сдержанным граненым дизайном

Недорогой городской кроссовер Wuling Xing Chi разработан специалистами General Motors. Бюджетная модель весьма богато оснащена и даже получит спортивную версию.

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Опубликованы первые фото Wuling Xing Chi. Бюджетный компактный кроссовер поступит в продажу до конца сентября по цене примерно от 10 000 до 15 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Wuling Xing Chi, Кроссовер Wuling, кроссовер General Motors, новый Wuling, новый Wuling Xing Chi, Wuling Xing Chi 2022
Спортивная версия получила обвес и 17-дюймовые диски
Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Wuling создан при участии специалистов General Motors, ведь этот бренд принадлежит американскому концерну. Вполне вероятно, что модель будут продавать и за пределами Китая, причем под маркой Chevrolet (как некоторые другие модели Wuling).

Wuling Xing Chi, Кроссовер Wuling, кроссовер General Motors, новый Wuling, новый Wuling Xing Chi, Wuling Xing Chi 2022
На центральной панели установлен 10,25-дюймовый тачскрин
Фото: autohome.com.cn

Новый Wuling Xing Chi отличается сдержанным граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Более выразительно смотрится спортивная версия модели с небольшим обвесом и 17-дюймовыми дисками.

По размерам китайский кроссовер сопоставим с Renault Duster – достигает 4365 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1640 мм в высоту при колесной базе в 2550 мм. Платформу для модели позаимствовали у более крупного Wuling Xincheng.

Wuling Xing Chi, Кроссовер Wuling, кроссовер General Motors, новый Wuling, новый Wuling Xing Chi, Wuling Xing Chi 2022
Комплектация бюджетного кроссовера довольно богатая
Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Отделку разбавляет контрастная прострочка, а в спортивной версии есть также вставки "под карбон" и установлены ковшеобразные кресла. Внутри предусмотрены 27 разных отсеков для мелкой поклажи, а объем багажника составляет 322-1077 л.

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Комплектация недорогого кроссовера весьма богатая – запуск с кнопки, климат-контроль, электропривод водительского кресла, камера заднего вида, панорамная крыша.

Wuling Xing Chi, Кроссовер Wuling, кроссовер General Motors, новый Wuling, новый Wuling Xing Chi, Wuling Xing Chi 2022
Объем багажника составляет 322-1077 л
Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Wuling Xincheng будут оснащать 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 99-сильным атмосферным и 147-сильным турбированным. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП или вариатор, а привод у кроссовера – только передний.

Ранее Фокус рассказывал, что Wuling выпустил недорогой электрический кабриолет, который также стоит $10 000.

Также мы писали, что General Motors презентовали доступный электрокроссовер Chevrolet Equinox с запасом хода в 480 км.