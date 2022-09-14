Самый доступный кроссовер от General Motors поступит в продажу по цене от $10 000 (фото)
Недорогой городской кроссовер Wuling Xing Chi разработан специалистами General Motors. Бюджетная модель весьма богато оснащена и даже получит спортивную версию.
Опубликованы первые фото Wuling Xing Chi. Бюджетный компактный кроссовер поступит в продажу до конца сентября по цене примерно от 10 000 до 15 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер Wuling создан при участии специалистов General Motors, ведь этот бренд принадлежит американскому концерну. Вполне вероятно, что модель будут продавать и за пределами Китая, причем под маркой Chevrolet (как некоторые другие модели Wuling).
Новый Wuling Xing Chi отличается сдержанным граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Более выразительно смотрится спортивная версия модели с небольшим обвесом и 17-дюймовыми дисками.
По размерам китайский кроссовер сопоставим с Renault Duster – достигает 4365 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1640 мм в высоту при колесной базе в 2550 мм. Платформу для модели позаимствовали у более крупного Wuling Xincheng.
В салоне установлены цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Отделку разбавляет контрастная прострочка, а в спортивной версии есть также вставки "под карбон" и установлены ковшеобразные кресла. Внутри предусмотрены 27 разных отсеков для мелкой поклажи, а объем багажника составляет 322-1077 л.Важно
Комплектация недорогого кроссовера весьма богатая – запуск с кнопки, климат-контроль, электропривод водительского кресла, камера заднего вида, панорамная крыша.
Кроссовер Wuling Xincheng будут оснащать 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 99-сильным атмосферным и 147-сильным турбированным. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП или вариатор, а привод у кроссовера – только передний.
Ранее Фокус рассказывал, что Wuling выпустил недорогой электрический кабриолет, который также стоит $10 000.
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