Самый доступный кроссовер от General Motors поступит в продажу по цене от $10 000 (фото)

Недорогой городской кроссовер Wuling Xing Chi разработан специалистами General Motors. Бюджетная модель весьма богато оснащена и даже получит спортивную версию.

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Опубликованы первые фото Wuling Xing Chi. Бюджетный компактный кроссовер поступит в продажу до конца сентября по цене примерно от 10 000 до 15 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Спортивная версия получила обвес и 17-дюймовые диски Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Wuling создан при участии специалистов General Motors, ведь этот бренд принадлежит американскому концерну. Вполне вероятно, что модель будут продавать и за пределами Китая, причем под маркой Chevrolet (как некоторые другие модели Wuling).

[ + – ] На центральной панели установлен 10,25-дюймовый тачскрин Фото: autohome.com.cn

Новый Wuling Xing Chi отличается сдержанным граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Более выразительно смотрится спортивная версия модели с небольшим обвесом и 17-дюймовыми дисками.

По размерам китайский кроссовер сопоставим с Renault Duster – достигает 4365 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1640 мм в высоту при колесной базе в 2550 мм. Платформу для модели позаимствовали у более крупного Wuling Xincheng.

[ + – ] Комплектация бюджетного кроссовера довольно богатая Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Отделку разбавляет контрастная прострочка, а в спортивной версии есть также вставки "под карбон" и установлены ковшеобразные кресла. Внутри предусмотрены 27 разных отсеков для мелкой поклажи, а объем багажника составляет 322-1077 л.

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Комплектация недорогого кроссовера весьма богатая – запуск с кнопки, климат-контроль, электропривод водительского кресла, камера заднего вида, панорамная крыша.

[ + – ] Объем багажника составляет 322-1077 л Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Wuling Xincheng будут оснащать 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 99-сильным атмосферным и 147-сильным турбированным. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП или вариатор, а привод у кроссовера – только передний.

Ранее Фокус рассказывал, что Wuling выпустил недорогой электрический кабриолет, который также стоит $10 000.

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