Chevrolet показали недорогой молодежный электрокроссовер с запасом хода 480 км (видео)

Электромобиль Chevrolet Equinox крупнее и просторнее бензинового предшественника. Кроссовер богаче оснащен и стал мощнее — его предложат в версиях на 210 и 290 л. с.

В США официально представлен новый Chevrolet Equinox EV. Кроссовер четвертого поколения радикально преобразился и стал электромобилем. Его продемонстрируют публике через неделю на автошоу в Детройте, а вот в продажу модель поступит только с осени 2023 года. По информации концерна General Motors, ее стоимость составит $30 000.

[ + – ] Спортивная версия RS отличается дизайном передней части Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Equinox EV

Внешность Chevrolet Equinox 2023 давно не являлся секретом, ведь первые его фото представили еще в начале года. Молодежный кроссовер стал более обтекаемым и получил тоненькие диодные фары и фонари на всю ширину кузова. Спортивная версия RS выглядит агрессивнее благодаря измененному дизайну передней части.

Как и старший брат Chevrolet Blazer EV, Equinox построен на платформе GM Ultium. Он стал длиннее, шире и ниже модели прошлого поколения.

[ + – ] Продажи Chevrolet Equinox EV стартуют через год Фото: General Motors

Салон и комплектация Chevrolet Equinox EV

В салоне на передней панели установлены два больших дисплея – 11-дюймовая виртуальная панель приборов и повернутый к водителю тачскрин мультимедиа с диагональю 17,7 дюймов. Данные могут проецироваться и на лобовое стекло.

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Передние сиденья разделены высокой центральной консолью. Кроссовер просторнее предшественника, а объем его багажника со сложенными задними сиденьями достигает 1614 л.

[ + – ] Большой сенсорный дисплей повернут к водителю Фото: General Motors

Базовая комплектация Chevrolet Equinox EV расширена и теперь включает 19-дюймовые диски, камеру заднего вида, парктроник, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон. Топовая версия получила двухзонный климат-контроль, электропривод, подогрев и вентиляцию передних сидений. Среди опций есть камеры 360-градусного обзора и автопилот Super Cruise.

[ + – ] Кроссовер предложат в версиях мощностью 210 и 290 л. с.

Новый Chevrolet Equinox EV, характеристики

Электромобиль Chevrolet Equinox EV предложат в 210-сильной переднеприводной и 290-сильной полноприводной версиях. Будут доступны два типа батареи: со стандартной запас хода составит 400 км, а с увеличенной – 480 км. В домашних условиях электрокар можно будет зарядить за 9 часов, а от быстрой станции зарядка на 20% займет всего 10 минут.

Ранее Фокус рассказывал, что Jeep презентовал сразу три электрических кроссовера. Они поступят в продажу в 2023-2024 годах.