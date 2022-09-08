Яркая внешность и до 640 км запаса хода: представлены первые электромобили Jeep (фото)

Jeep показал сразу три электрических кроссовера, которые станут серийными в ближайшие годы. Первый электрокар марки поступит в продажу уже в январе.

Концерн Stellantis начинает активную электрификацию Jeep. До 2025 года в линейке американской марки появятся четыре электромобиля и три из них решили рассекретить. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна.

Jeep Avenger

[ + – ] Jeep Avenger поступит в продажу с начала 2023 года Фото: Stellantis

Avenger – первый электромобиль Jeep. Его официально презентуют на Парижском автосалоне 17 октября, а в продажу он поступит с начала 2023 года.

[ + – ] Электрокар сможет проехать 400 км без подзарядки Фото: Stellantis

Компактный 4,1-метровый кроссовер Jeep Avenger предложат в электрическом или гибридном исполнении. Электрокар Jeep будет доступен в версиях с передним и полным приводом мощностью 188 и 376 л. с. Запас хода составит около 400 км.

Jeep Recon

[ + – ] Jeep Recon появится в 2024 году [ + – ] Двери электрокара снимаются [ + – ] Упор сделан на внедорожные качества Фото: Stellantis [ + – ] Jeep Recon получит два мотора и полный привод

Новый Jeep Recon – электрическая альтернатива Wrangler. Он также делает упор на внедорожные качества, а его двери снимаются. Электромобиль построен на новой электрической платформе Stellantis STLA и оснащен двумя моторами и полным приводом. Его продажи стартуют с 2024 года.

Важно

Renault обновят самый дешевый электромобиль в Европе: что изменится в кроссовере (фото)

Jeep Wagoneer S

[ + – ] Jeep Wagoneer S станет электрическим флагманом марки Фото: Stellantis [ + – ] Запас хода электрокара составит 640 км Фото: Stellantis

Электрокроссовер Jeep Wagoneer S также появится в 2024 году и тоже создан на архитектуре STLA. Это флагманская семейная модель с упором на роскошь. Заявлено, что авто получит два мотора общей мощностью 600 л. с., сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и проезжать 640 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал про первый электромобиль от Hauwei — он станет конкурентом Tesla Model Y.