Яркая внешность и до 640 км запаса хода: представлены первые электромобили Jeep (фото)
Jeep показал сразу три электрических кроссовера, которые станут серийными в ближайшие годы. Первый электрокар марки поступит в продажу уже в январе.
Концерн Stellantis начинает активную электрификацию Jeep. До 2025 года в линейке американской марки появятся четыре электромобиля и три из них решили рассекретить. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна.
Jeep Avenger
Avenger – первый электромобиль Jeep. Его официально презентуют на Парижском автосалоне 17 октября, а в продажу он поступит с начала 2023 года.
Компактный 4,1-метровый кроссовер Jeep Avenger предложат в электрическом или гибридном исполнении. Электрокар Jeep будет доступен в версиях с передним и полным приводом мощностью 188 и 376 л. с. Запас хода составит около 400 км.
Jeep Recon
Новый Jeep Recon – электрическая альтернатива Wrangler. Он также делает упор на внедорожные качества, а его двери снимаются. Электромобиль построен на новой электрической платформе Stellantis STLA и оснащен двумя моторами и полным приводом. Его продажи стартуют с 2024 года.Важно
Jeep Wagoneer S
Электрокроссовер Jeep Wagoneer S также появится в 2024 году и тоже создан на архитектуре STLA. Это флагманская семейная модель с упором на роскошь. Заявлено, что авто получит два мотора общей мощностью 600 л. с., сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и проезжать 640 км без подзарядки.
Ранее Фокус рассказывал про первый электромобиль от Hauwei — он станет конкурентом Tesla Model Y.