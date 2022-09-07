Первый электромобиль от Huawei бросит вызов Tesla Model Y (фото)
Электрический кроссовер AITO M5 EV предложен в версиях мощностью 272 и 496 л. с. Запас хода электромобиля Huawei достигает 620 км.
В Китае презентовали новый AITO M5 EV. Первый электрокар от Huawei уже можно заказать по цене от 288 600 юаней ($41 500) и за несколько часов он собрал 30 000 заявок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и все модели AITO, электрокроссовер разработан совместно Huawei и автопроизводителем Seres. Название бренда AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto ("Добавление интеллекта в авто").
Электромобиль Huawei AITO M5 EV – пятиместный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него покатая аркообразная крыша, заостренный "нос" и продолговатые диодные фары. Авто получилось очень обтекаемым: коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,266. По размерам электрокар сопоставим с Tesla Model Y.
Габариты Huawei AITO M5e:
- Длина – 4785 мм
- Ширина – 1930 мм
- Высота – 1620 мм
- Колесная база – 2880 мм
- Масса – 2235 кг
В отделке салона использованы кожа и дерево, а крыша — полностью стеклянная. Двухспицевый руль скошен снизу. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей. Естественно, в Huawei разработали для него мультимедийную систему на платформе Harmony OS. У авто два багажника — основной 369-литровый и передний на 80 л.Важно
Китайский электромобиль предложен в 272-сильной заднеприводной и 496-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 и 4,5 с, соответственно.
Все AITO M5e оснащены аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода составляет 620 км в заднеприводной версии и 552 км – в полноприводной.
Ранее Фокус рассказывал, что свой электрокар готовит и компания Foxconn, занимающаяся выпуском iPhone.