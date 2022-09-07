Первый электромобиль от Huawei бросит вызов Tesla Model Y (фото)

Электрический кроссовер AITO M5 EV предложен в версиях мощностью 272 и 496 л. с. Запас хода электромобиля Huawei достигает 620 км.

В Китае презентовали новый AITO M5 EV. Первый электрокар от Huawei уже можно заказать по цене от 288 600 юаней ($41 500) и за несколько часов он собрал 30 000 заявок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Электромобиль предложен в версиях с одним и двумя моторами Фото: Huawei

Как и все модели AITO, электрокроссовер разработан совместно Huawei и автопроизводителем Seres. Название бренда AITO расшифровывается как Adding Intelligence to Auto ("Добавление интеллекта в авто").

Электромобиль Huawei AITO M5 EV – пятиместный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него покатая аркообразная крыша, заостренный "нос" и продолговатые диодные фары. Авто получилось очень обтекаемым: коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,266. По размерам электрокар сопоставим с Tesla Model Y.

[ + – ] Кроссовер уже собрал 30 000 предварительных заказов Фото: Huawei

Габариты Huawei AITO M5e:

Длина – 4785 мм

Ширина – 1930 мм

Высота – 1620 мм

Колесная база – 2880 мм

Масса – 2235 кг

[ + – ] Специально для авто в Huawei разработали новую версию мультимедийной системы Фото: Huawei

В отделке салона использованы кожа и дерево, а крыша — полностью стеклянная. Двухспицевый руль скошен снизу. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей. Естественно, в Huawei разработали для него мультимедийную систему на платформе Harmony OS. У авто два багажника — основной 369-литровый и передний на 80 л.

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Китайский электромобиль предложен в 272-сильной заднеприводной и 496-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 и 4,5 с, соответственно.

Все AITO M5e оснащены аккумуляторной батареей емкостью 80 кВт∙ч. Запас хода составляет 620 км в заднеприводной версии и 552 км – в полноприводной.

Ранее Фокус рассказывал, что свой электрокар готовит и компания Foxconn, занимающаяся выпуском iPhone.