Перший електромобіль від Huawei кине виклик Tesla Model Y (фото)

Електричний кросовер AITO M5 EV запропонований у версіях потужністю 272 та 496 л. с. Запас ходу електромобіля Huawei сягає 620 км.

У Китаї презентували новий AITO M5 EV. Перший електрокар Huawei вже можна замовити за ціною від 288 600 юанів ($41 500) і за кілька годин він зібрав 30 000 заявок. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Електромобіль запропонували у версіях з одним та двома моторами Фото: Huawei

Як і всі моделі AITO, електрокросовер розроблений спільно Huawei та автовиробником Seres. Назва бренду AITO розшифровується як Adding Intelligence to Auto ("Додавання інтелекту в авто").

Електромобіль Huawei AITO M5 EV — п'ятимісний кросовер з дизайном, що обтікає. У нього похилий аркоподібний дах, загострений "ніс" і довгасті діодні фари. Авто вийшло дуже обтічний: коефіцієнт лобового опору дорівнює всього 0,266. За розмірами електрокар можна порівняти з Tesla Model Y.

[ + – ] Кросовер вже зібрав 30 000 попередніх замовлень Фото: Huawei

Габарити Huawei AITO M5e:

Довжина – 4785 мм

Ширина – 1930 мм

Висота – 1620 мм

Колісна база – 2880 мм

Маса – 2235 кг

[ + – ] Спеціально для авто у Huawei розробили нову версію мультимедійної системи Фото: Huawei

В обробці салону використані шкіра та дерево, а дах – повністю скляний. Двоспицеве кермо скошене знизу. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей. Природно, Huawei розробили для нього мультимедійну систему на платформі Harmony OS. У авто два багажники – основний 369-літровий та передній на 80 л.

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Китайський електромобіль запропонований у 272-сильній задньопривідній та 496-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 7,1 та 4,5 с, відповідно.

Усі AITO M5e обладнані акумуляторною батареєю ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу становить 620 км у задньопривідній версії та 552 км – у повнопривідній.

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