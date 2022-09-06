Renault оновлять найдешевший електромобіль у Європі: що зміниться у кросовері (фото)

Електромобіль Dacia Spring Electric зміниться зовні та всередині, а також отримає потужнішу версію. Покращена акумуляторна батарея збільшить запас кросовера.

Опубліковано перші зображення нової Dacia Spring Electric. Найдоступніший електрокар у Європі чекає на масштабне оновлення. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Бюджетний електромобіль Dacia Spring Electric випускають з 2021 року для європейського ринку і він коштує не менше 20 000 євро. В інших країнах він відомий як Renault City K-ZE або Dongfeng EX1 Nano Box. В основі 3,8-метрової моделі лежить бензиновий кросовер Renault Kwid.

[ + – ] Позаду встановлені Y-подібні ліхтарі

Судячи з рендерів, у Dacia Spring 2023 змінять дизайн передньої частини — встановлять нові фари, бампер та капот. Ззаду привертають увагу Y-подібні ліхтарі.

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Салон Dacia Spring Electric повністю перероблять за прикладом Dongfeng EX1 Nano Box. Електрокару готують нові кермо, передню панель і дворівневу центральну консоль. Крім того, з'явиться віртуальний щиток приладів, а мультимедійний дисплей збільшать у розмірах.

[ + – ] Салон Dacia Spring повністю перероблять за прикладом Dongfeng EX1 Nano Box Фото: CarNewsChina

Лінійку Dacia Spring 2023 розширять — поряд з 44-сильною версією з'явиться потужніша модифікація на 60 к. с. Місткість акумуляторної батареї зросте з 26,8 до приблизно 30 кВт∙год, що дещо збільшить запас ходу (зараз він становить 225 км).

Раніше Фокус повідомляв, що Renault Kwid став основою не тільки для електромобіля Dacia Spring, а й першого іранського кросовера.