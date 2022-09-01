Renault готують недорогого семимісного конкурента Skoda Kodiaq (фото)

Сімейний варіант Renault Austral подовжать на 30 см і додадуть третій ряд сидінь. Кросовер запропонують у бензинових і гібридних модифікаціях.

Новий Renault Austral отримає подовжену семимісну версію. Сімейний кросовер дебютує в середині 2023 року, а поки що її регулярно бачать на тестах у Франції. Про це повідомляє сайт L'Argus.

[ + – ] Французький кросовер подовжать на 30 см Фото: Renault

Новий кросовер Renault можуть назвати Grand Austral, хоча не заперечують, що для нього виберуть відоме ім'я Espace або Koleos. Основними конкурентами моделі називають Peugeot 5008, Skoda Kodiaq і Volkswagen Tiguan Allspace.

На шпигунських фото авто в камуфляжі, але є вже й рендер моделі. Швидше за все, відмінності у дизайні від п'ятимісного Renault Austral 2023 будуть мінімальними. Очікується, що довжина автомобіля збільшиться на 200 мм (до 4 710 м), а колісна база додасть 70 мм і становитиме 2 737 мм.

[ + – ] Зараз семимісний кросовер проходить випробування Фото: motor1.com

Збільшені розміри дозволять встановити третій ряд сидінь. Швидше за все, він буде не надто просторим і більше розрахованим на дітей. Збільшиться обсяг багажника.

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На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,2 л (130 к. с.) та 1,3 л (140 і 160 к. с.), а також 200-сильну гібридну установку. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор. Привід залишиться виключно переднім.

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