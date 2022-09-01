Renault готують недорогого семимісного конкурента Skoda Kodiaq (фото)
Сімейний варіант Renault Austral подовжать на 30 см і додадуть третій ряд сидінь. Кросовер запропонують у бензинових і гібридних модифікаціях.
Новий Renault Austral отримає подовжену семимісну версію. Сімейний кросовер дебютує в середині 2023 року, а поки що її регулярно бачать на тестах у Франції. Про це повідомляє сайт L'Argus.
Новий кросовер Renault можуть назвати Grand Austral, хоча не заперечують, що для нього виберуть відоме ім'я Espace або Koleos. Основними конкурентами моделі називають Peugeot 5008, Skoda Kodiaq і Volkswagen Tiguan Allspace.
На шпигунських фото авто в камуфляжі, але є вже й рендер моделі. Швидше за все, відмінності у дизайні від п'ятимісного Renault Austral 2023 будуть мінімальними. Очікується, що довжина автомобіля збільшиться на 200 мм (до 4 710 м), а колісна база додасть 70 мм і становитиме 2 737 мм.
Збільшені розміри дозволять встановити третій ряд сидінь. Швидше за все, він буде не надто просторим і більше розрахованим на дітей. Збільшиться обсяг багажника.Важливо
На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,2 л (130 к. с.) та 1,3 л (140 і 160 к. с.), а також 200-сильну гібридну установку. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор. Привід залишиться виключно переднім.
Раніше Фокус розповідав, що нові Renault і Dacia не отримають дизельні двигуни через незабаром введення суворіших еконорм.