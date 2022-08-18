Автопілот та гібридні двигуни: Renault оновлять свою найпопулярнішу модель

Новий Renault Clio збереже знайомий дизайн та платформу попередника. Хетчбек запропонують лише у гібридних версіях, а від дизельних двигунів відмовляться.

Renault розпочали роботи над шостим поколінням Clio. Його презентацію заплановано на 2026 рік. Про це повідомляє французький сайт L'Argus, посилаючись на джерела у Renault Group.

Донедавна новий Renault Clio був у підвішеному стані — керівництво розглядало можливість відмовитися від моделі. По-перше, у 2024 році з'явиться її електричний аналог Renault 5, а по-друге, нові екостандарти Євро-7 призведуть до суттєвого подорожчання бюджетної моделі.

[ + – ] Усі версії нової моделі стануть гібридами Фото: Renault

З усім тим, Clio шостої генерації все ж таки вирішили випустити, адже зараз це найпопулярніша модель Renault. Для економії коштів вирішено збудувати хетчбек на платформі попередника. Він збереже знайомий елегантний дизайн, а ось компонування салону явно зміниться на кшталт Renault Megane — з'являться два великі дисплеї на передній панелі. Серед опцій, очевидно, з'явиться автопілот.

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Крім того, всі версії нового Renault Clio електрифікують. Так, базовий бензиновий турбомотор об'ємом 1,2 л доповнять 48-вольтною "помірною" гібридною установкою. Залишиться в лінійці повноцінний гібрид Renault Clio E-Tech, але йому готують нові електромотор і 1,8-літровий двигун. А от від дизельних версій хетчбека відмовилися.

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