Ретро-дизайн і 400 км запасу ходу: Renault показали електрокар за 20 тисяч євро (фото)

Знаменитий Renault 5 повертається в новому форматі — це буде компактний і недорогий електромобіль. Продаж хетчбека стартує в 2024 році.

На Фестивалі швидкості у Гудвуді (Велика Британія) демонструють не лише ексклюзивні ретро-авто та суперкари. Саме тут дебютував недорогий електрокар Renault 5. Подробиці моделі розкрили в пресслужбі французької компанії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Новий Renault 5 раніше демонстрували лише на фото, а тепер уперше показали на публіці. Електрокар надійде у продаж із 2024 року та буде досить доступним — від 20 тис. євро у базовій версії.

[ + – ] Дизайн витриманий у дусі Renault 5 80-х років Фото: Autocar

Електромобіль Renault 5 — сучасна версія знаменитої компактної моделі 80-х. Кутастий дизайн сучасного хетчбека витриманий у стилі знаменитого предка. Ручки задніх дверей заховані у стійках даху.

Важливо

Новий електрокар Volkswagen прийде на зміну Passat: подробиці та фото

Оголошені й перші характеристики Renault 5. Його збудують на платформі CMF-BEV, створеній спеціально для компактних електрокарів. Вона дозволяє знизити вартість на третину порівняно із Renault Zoe. Зокрема, здешевити авто допомагає нікель-марганець-кобальтова батарея. Утім, запас ходу не постраждає — у топовій версії він становитиме 400 км.

Потужність початкового Renault 5 2024 невідома, але заявлено, що його флагманський спортивний варіант від Alpine отримає 218-сильний електродвигун, запозичений у Renault Megane E-Tech.

[ + – ] Продажі електрокара стартують у 2024 році Фото: Autocar

Renault 5 — не єдина модель марки, яку відродять у форматі електромобіля. На цій же платформі побудують і новий Renault 4, причому він буде недорогим електрокросовером.

Також Фокус повідомляв, що електрокросовером стане і новий Renault Scenic. Він з'явиться у 2024 році.